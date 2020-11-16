найти ×
   
  • USD
    76.92
  • EUR
    91.17
СохранитьСохранено0
×

1012871

В результате схода с рельсов цистерн с мазутом под Владимиром погиб человек

Small f1a6d446e0
© МЧС

© МЧС

В машине скорой помощи скончался мужчина, пострадавший при сходе с железнодорожного полотна цистерн с мазутом под Владимиром.

Согласно предварительной информации, в районе станции Новки-1 с рельсов сошли 30 цистерн.

Из шести из них произошел разлив мазута.

В результате аварии были повреждены габариты двух путей, сообщил ФАН источник в экстренных службах региона.

«На место происшествия прибыла скорая помощь, но мужчину не успели довезти до больницы», — рассказал собеседник издания.

Поезд направлялся со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области.

На опубликованных «РЕН ТВ» кадрах видно, что цистерны свалены в груду.

Площадь пятна на месте разлива нефтепродуктов во Владимирской области составляет 12,5 тысяч квадратных метров, приводит телеканал сообщение регионального главка МЧС.

«Дорожный мастер получил смертельные травмы в результате схода с рельсов 35 грузовых вагонов», приводит «Интерфакс» сообщение Приволжского Следственного управления на транспорте СК РФ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Ученые рассказали, как родители могут избежать детских капризов в магазине
-208574читать позжечитаю позже
Здоровье
Переболевший COVID-19 поделился «нестандартными» симптомами
-6014898читать позжечитаю позже

главное


Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

93118907читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

65119928читать позжечитаю позже