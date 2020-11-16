Создатели «Спутника V» рассказали, какие страны купят нашу вакцину первыми

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» проходит третью фазу испытаний и, судя по предварительным результатам, делает это вполне успешно.

Так, последние исследования показали, что эффективность российского препарата против коронавирусной инфекции составила 92%.

Вакцину протестируют не только на 40 тысячах добровольцев, но и уже испытали на различных видах лабораторных животных. Уже имеется пострегистрационное разрешение на прививки врачей и учителей. То есть их уже можно прививать. Если бы были выявлены серьезные осложнения или какие-то вопросы, то этих разрешений не появилось бы. Последние данные об эффективности в 92% говорят о том, что вакцина вполне эффективна и безопасна, — пояснил ridus.ru российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Российская вакцина тестируется не только в РФ, но и в других странах, в том числе в Беларуси, ОАЭ, Индии, Венесуэле, Египте и Бразилии. Также все больше стран заявляют, что готовы купить первые партии готовой вакцины.

На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна закупит десять миллионов доз российской вакцины от коронавируса. Поступление препарата ожидается в первом квартале 2021 года.

Напомним, что Венесуэла принимает участие в тестировании вакцины «Спутник V» с октября. Всего в стране около 2000 добровольцев, в том числе сын президента Николас Мадуро Герра, получили дозу российской вакцины.

Создатели «Спутника V» не исключают, что массовое производство препарата начнется не только в России, но и в других странах, например, в Индии, Южной Корее и Бразилии. Дополнительно прорабатываются возможности производства вакцины в Китае, Саудовской Аравии и Турции.



На сегодняшний день больше 30 стран изъявили желание купить первые партии российской вакцины. Среди этих стран оказались ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Филиппины, Бразилия, Мексика и Индия.