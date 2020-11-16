Найдена возможная причина развития болезни Альцгеймера

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого изучала взаимосвязь между работой мозга и бактериями в ЖКТ. Не впервые ученые высказывают предположение, что кишечные бактерии играют большую роль в развитии неврологических заболеваний.

Новое исследование еще раз показало, что дисбаланс в микрофлоре кишечника может быть связан с ускорением развития болезни Альцгеймера.

Напомним, что болезнь Альцгеймера — это форма первичной дегенеративной деменции, которая чаще всего диагностируется у пожилых людей.

О связи кишечных микроорганизмов и работы мозга несколько лет назад говорили китайские ученые, которые даже создали препарат, предназначенный для лечения болезни Альцгеймера путем изменения микробиоы кишечника.

Авторы нового исследования, анализирующие эту связь, обнаружили доказательства снижения разнообразия микрофлоры среди пациентов с болезнью Альцгеймера. Специалисты подозревают, что это может играть ключевую роль в формировании болезни.

Кроме того, мы обнаружили связь между воспалением, которое можно диагностировать по обычному анализу крови, и болезнью Альцгеймера. Отсюда гипотеза, которую мы хотели проверить: может ли воспаление в крови быть посредником между микробиотой и мозгом, — пишут авторы работы.

Чтобы это выяснить, ученые измерили количество амилоидных бляшек, а также других маркеров воспаления в крови у 89 добровольцев в возрасте от 65 до 85 лет. У некоторых участников ранее была диагностирована болезнь Альцгеймера, у других были только предпосылки к ее появлению. Часть участников были здоровы.

Особое внимание специалисты уделяли поиску липополисахаридов — белков, содержащихся в мембране провоспалительных бактерий. Также их часто можно обнаружить в амилоидных бляшках и сосудах головного мозга у людей с болезнью Альцгеймера.

Результаты эксперимента показали, что высокий уровень липополисахаридов в крови был связан с большими отложениями амилоидов в головном мозге. Однако ученые все еще не могут ответить на вопрос, являются ли эти изменения следствием болезни или это ее предшественники.