Жители Нижегородской области нашли у полицейского особняк за 60 млн рублей

В результате собственного расследования жители города Кулебаки Нижегородской области выяснили, что особняк стоимостью от 60 миллионов рублей без учета внутреннего убранства принадлежит замначальника местной полиции Алексею Волкову.

Эта минимальная сумма была названа риелторами, которым показали видео, снятое с дрона.

На кадрах видно, что кроме самого коттеджа, на прилегающей к нему большой территории расположены баня, пруд и собственный лес.

Как сообщается в сюжете программы «Кстати», выходящей на нижегородском телевидении, местные жители утверждают, что Волков приобрел от четырех до шести участков земли, чтобы построить дом, и насыпал себе отдельную дорогу.

Строители, занимавшиеся отделкой особняка, побоялись рассказать все подробности на камеру, но признались, что внутри «все вплоть до золотых туалетов».

Кроме того, стало известно, что жена Волкова тоже работает в правоохранительных органах, а его тесть раньше являлся сотрудником МВД.

Фактами, изложенными в телесюжете, уже заинтересовались в региональном СК.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2020 года суды изъяли у российских чиновников незаконно нажитое имущество на сумму более 34 миллиардов рублей.

Ранее ridus.ru писал о том, что Генпрокуратура направила в суд иск с требованием изъять в пользу государства имущество бывшего федерального министра Михаила Абызова на сумму более 32 миллиардов рублей.

