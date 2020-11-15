Хрусталев назвал свой диагноз

Популярный телеведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев откровенно рассказал о том, что с ним случилось накануне, а также сообщил о своем состоянии после госпитализации.

Артиста уже выписали из петербургской больницы, куда его без сознания доставил 14 ноября таксист.

На своей странице в Instagram ведущий поблагодарил водителя и врачей за своевременную помощь.

По словам Хрусталева, ему и медикам еще предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента. «Предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления», — написал он.

Телеведущий пояснил, что в «погоне за молодостью и совершенством» он нагрузил свой организм, в результате чего его «увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания».

Шоумен также сообщил, что в ближайшие недели планирует заняться своим здоровьем и пройти тщательное медицинское обследование.

Накануне стало известно, что Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию. Его госпитализировали больницу № 40 в Сестрорецке. По предварительным данным, врачи диагностировали у него интоксикацию.

Хрусталев — бывший КВНщик и резидент Comedy Club, соведущий в программе «Вечерний Ургант», член жюри шоу «Танцуй» и ведущий проекта «Моя мама готовит лучше» на Первом канале.

