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Глава Минпромторга сообщил об увеличении спроса на лекарства в 15 раз

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© Евгений Софийчук/ТАСС

© Евгений Софийчук/ТАСС

Жители России стали покупать лекарств в 15 раз больше лекарств, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, произошел резкий рост потребления.

Он отметил, что в настоящий момент все производители максимально нарастили мощности, в результате чего ситуация с наличием лекарств в российских аптеках меняется в лучшую сторону.

«Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», — приводит «360» слова Мантурова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что возможный рост спроса на лекарства прогнозировался еще в июне, и тогда объемы производства были увеличены в два раза. При этом министр признал, что никто не думал о том, что спрос вырастет в 15 раз.

Как писал ранее ridus.ru, с начала сентября россияне стали проявлять больше интереса к препаратам, назначаемым для лечения коронавирусной инфекции. Сервис «Мегаптека.ру» проанализировал данные 13 тысяч аптек по всей стране и пришел к выводу, что в России обеспеченность аптечных сетей подобными лекарствами критически низка.

Представители фармацевтического рынка связывают дефицит лекарственных средств в аптеках с системой упрощенной маркировки препаратов и просят наложить на нее мораторий на время пандемии коронавирусной инфекции — до улучшения эпидобстановки и спада спроса на лекарственные изделия.

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