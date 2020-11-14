найти ×
   
  • USD +0.21
    77.33
  • EUR +0.51
    91.32
СохранитьСохранено0
×

101727

В СНБ Армении рассказали о предотвращенной попытке покушения на Пашиняна

Small f1a6d446e0
© DPA/TASS

© DPA/TASS

Попытка убийства премьер-министра Никола Пашиняна его политическими противниками была пресечена, сообщили в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении.

По данным ведомства, житель Сюникской области, «имеющий антиправительственные взгляды», хранил у себя большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как говорится в заявлении СНБ, он собирался вместе с лидерами действующих в Армении и НКР партий, политиками, придерживающимися антиправительственных взглядов, и их сторонниками совершить убийство премьер-министра и узурпировать полномочия правительства.

«Готовящиеся особо тяжкие преступления были раскрыты и пресечены Службой национальной безопасности», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее по подозрению в подготовке к узурпации государственной власти сотрудники СНБ задержали бывшего главу ведомства, лидера оппозиционной партии «Айреник» («Родина») Артура Ванецяна. Кроме того, были задержаны еще три оппозиционера.

В ходе обысков было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, включая пулеметы, гранатометы, винтовки с оптическим прицелом, патроны, взрыватели, детонаторы и запалы.

Как писал ранее ridus.ru, Ванецян в числе других оппозиционных лидеров выступил против подписанного премьер-министром Николом Пашиняном соглашения по Нагорному Карабаху.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное решение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и введении в конфликтный регион российских миротворцев. Подразделения армий остаются на занимаемых позициях.

Алиев назвал подписание соглашения победой Азербайджана, а Пашинян — большой катастрофой для Армении.

В ночь на 10 ноября протестующие против прекращения войны в Карабахе захватили и разгромили здание парламента Армении, а также напали на председателя парламента страны Арарата Мирзояна. Официальная резиденция премьера в Ереване была разграблена.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Ученые рассказали, как родители могут избежать детских капризов в магазине
-208381читать позжечитаю позже
Еда
Найден вкусный способ профилактики потери памяти с возрастом
7018366читать позжечитаю позже

главное


Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

92118907читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

65119928читать позжечитаю позже