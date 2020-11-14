В СНБ Армении рассказали о предотвращенной попытке покушения на Пашиняна

Попытка убийства премьер-министра Никола Пашиняна его политическими противниками была пресечена, сообщили в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении.

По данным ведомства, житель Сюникской области, «имеющий антиправительственные взгляды», хранил у себя большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как говорится в заявлении СНБ, он собирался вместе с лидерами действующих в Армении и НКР партий, политиками, придерживающимися антиправительственных взглядов, и их сторонниками совершить убийство премьер-министра и узурпировать полномочия правительства.

«Готовящиеся особо тяжкие преступления были раскрыты и пресечены Службой национальной безопасности», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее по подозрению в подготовке к узурпации государственной власти сотрудники СНБ задержали бывшего главу ведомства, лидера оппозиционной партии «Айреник» («Родина») Артура Ванецяна. Кроме того, были задержаны еще три оппозиционера.

В ходе обысков было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, включая пулеметы, гранатометы, винтовки с оптическим прицелом, патроны, взрыватели, детонаторы и запалы.

Как писал ранее ridus.ru, Ванецян в числе других оппозиционных лидеров выступил против подписанного премьер-министром Николом Пашиняном соглашения по Нагорному Карабаху.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное решение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и введении в конфликтный регион российских миротворцев. Подразделения армий остаются на занимаемых позициях.



Алиев назвал подписание соглашения победой Азербайджана, а Пашинян — большой катастрофой для Армении.

В ночь на 10 ноября протестующие против прекращения войны в Карабахе захватили и разгромили здание парламента Армении, а также напали на председателя парламента страны Арарата Мирзояна. Официальная резиденция премьера в Ереване была разграблена.

