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Зеленский заверил жителей Донбасса в своей готовности завершить войну

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Обратившись к жителям Донбасса на русском языке, президент Украины Владимир Зеленский заверил их, что прилагает все усилия для завершения конфликта.

«Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова», — заявил он в своем видеообращении, находясь на самоизоляции в киевской клинике «Феофания» после заражения коронавирусом.

По его словам, война обязательно завершится и никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны. Зеленский подчеркнул, что «Украина сейчас делает все» для ее завершения.

Он также напомнил о решении Киева открыть все пункты пропуска в Донбассе, обвинив в блокировании этой инициативы ДНР и ЛНР.

Ранее полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что представленный украинской делегацией план действий по урегулированию конфликта в Донбассе свидетельствует о том, что Киев не собирается вступать в диалог с местными жителями, а готовится к новому витку военных действий.

Как сообщал ridus.ru, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков предсказал украинское наступление в Донбассе после победы на выборах в США Джо Байдена.

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