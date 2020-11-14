Благодаря миротворцам около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома
- 14 ноября 2020, 21:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После развертывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе около 250 беженцев смогли вернуться в свои дома в Степанакерте.
Как сообщили в Минобороны РФ, российские военнослужащие обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения.
В результате в Степанакерт прибыли первые девять автобусов с беженцами, уточнили в ведомстве.
По словам командующего миротворцами генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, российские военные не слышат ни одного выстрела, обстановка стабилизируется.
Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что за период боевых действий в Нагорном Карабахе погибли свыше 4 тысяч человек, ранены 8 тысяч, а количество беженцев исчисляется десятками тысяч.
В связи с этим он распорядился создать межведомственный центр гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха, который поможет вернуться жителям НКР, которые покинули свои дома из-за военных действий.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное решение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и введении в конфликтный регион российских миротворцев. Соглашение было подписано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Войска противоборствующих сторон остаются на занятых позициях.
Около двух тысяч российских военнослужащих, которым предстоит выполнять миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, выдвинулись к месту дислокации. В составе российского контингента: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу составят подразделения Центрального военного округа.
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