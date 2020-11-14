Благодаря миротворцам около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома

После развертывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе около 250 беженцев смогли вернуться в свои дома в Степанакерте.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские военнослужащие обеспечили безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения.

В результате в Степанакерт прибыли первые девять автобусов с беженцами, уточнили в ведомстве.

По словам командующего миротворцами генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, российские военные не слышат ни одного выстрела, обстановка стабилизируется.

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Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что за период боевых действий в Нагорном Карабахе погибли свыше 4 тысяч человек, ранены 8 тысяч, а количество беженцев исчисляется десятками тысяч.

В связи с этим он распорядился создать межведомственный центр гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха, который поможет вернуться жителям НКР, которые покинули свои дома из-за военных действий.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное решение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и введении в конфликтный регион российских миротворцев. Соглашение было подписано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Войска противоборствующих сторон остаются на занятых позициях.

Около двух тысяч российских военнослужащих, которым предстоит выполнять миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, выдвинулись к месту дислокации. В составе российского контингента: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу составят подразделения Центрального военного округа.