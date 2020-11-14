Исполняющий обязанности президента Киргизии сложил полномочия

И. о. президента и премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров решил сложить свои полномочия в связи с участием в досрочных выборах главы государства.

Об этом он объявил в обращении, опубликованном на сайте президента Киргизии.

По его словам, он принял такое решение, чтобы участвовать в предстоящих президентских выборах как рядовой гражданин.

Жапаров отметил, что в настоящее время идет подготовка к конституционной реформе, и в ближайшие дни проект новой Конституции будет подготовлен, после чего его внесут на рассмотрение парламента.

Он подчеркнул, что, если народ поддержит проект новой Конституции, в стране будет создана новая система правления.

Политик также призвал других кандидатов на пост президента «не допустить разделения страны на север и юг, на регионы или родственников».

Как отмечает ТАСС, досрочные выборы президента в Киргизии должны состояться 10 января 2021 года. В соответствии с законодательством, в них не имеют права участвовать лица, занимающие государственные должности.

После сложения полномочий Жапаровым, обязанности главы государства автоматически перешли к спикеру парламента Таланту Мамытову.

Как писал ранее ridus.ru, 15 октября предыдущий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Он напомнил, что 14 октября парламент страны утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии, однако и это не сняло напряженность в стране.

Политическая ситуация в Киргизии стала неспокойной после парламентских выборов, прошедших 4 октября. Оппозиция заявляла о многочисленных нарушениях и требовала проведения нового голосования. В столице страны — Бишкеке — начались митинги и беспорядки.