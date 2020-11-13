Ученые объяснили, кто чаще всего становится суперраспространителем COVID-19

Пока одни ученые работают над созданием вакцины от коронавируса, другие думают, как правильно распределить первые дозы между людьми.

Не секрет, что нас всех сразу вакцины не хватит, поэтому важно правильно определить людей из групп риска. Кто они? Пенсионеры, учителя, медики или политики? Ученые высказали свое мнение.

Решение о том, что кто получит вакцину первым, нужно принимать уже сейчас. Многие компании, например, фармацевтический гигант Pfizer, уже объявил о финальной стадии своих испытаний, которые доказали, что их вакцина эффективна на 90 процентов.

Международная команда ученых решила создать компьютерную модель, которая показала различные стратегии распространения коронавируса. В первую очередь ученых волновал вопрос, где чаще всего бывают суперраспространители — люди, которые даже без симптомов болезни могут заразить большое количество людей.

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Если обычный больной может передать болезнь 1−3 людям, с кем он находился в тесном контакте, то суперраспространитель способен, сам того не зная, заразить несколько десятков людей. Как правило, среди таких людей много бессимптомных больных.



Исследовательская группа использовала анонимные данные о перемещениях 600 000 человек в Шанхае и Пекине, которые были зарегистрированы в приложении Momo. Команда проанализировала более 56 миллионов локаций, которые посетили пользователи за 71 день.

Мы хотели выявить самые популярные места, где вероятнее всего рано или поздно окажется суперраспространитель. На основе собранных данных, программа показала нам, где и с кем мог контактировать потенциальный суперраспространитель, — пишут авторы исследования.

Используя данные о местоположении, ученые разделили людей на шесть групп по количеству мест, которые они посетили. Чем больше номер группы, тем больше контактов совершит человек. Например, класс 1 означал, что человек оставался только дома или посещал магазины в своем районе и поддерживал контакт максимум с пятью людьми.

Человек из класса 2 мог пойти в кафе или воспользоваться общественным транспортом, а также имел прямой или косвенный контакт с 15 людьми. В классе 3 люди пользовались пригородными электричками, ходили в офис, фитнес-клуб и другие заведения, где мог быть непосредственный контакт с 25 людьми.

Участники из 6 группы — это люди, часто бывающие в аэропортах, университетах, стадионах и других общественных местах, где ежедневно вступают в контакт со 100 и более людьми. Очевидно, что люди из этой группы с большей вероятностью станут суперраспространителями.

Прошлые исследования показали, что по причинам конфиденциальности люди часто не раскрывают все свои контакты или забывают всех людей, с которыми они встречались. Это усложняет задачу экспертов в отслеживании путей распространения коронавируса.

По мнению ученых, во время пандемии вход в кафе, рестораны, кинотеатры и прочие общественные места с большим скоплением людей, должен быть по спискам. Это поможет в случае болезни одного из посетителей быстро оповестить тех, кто мог вступать в контакт с заболевшим.