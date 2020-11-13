Как переносят коронавирус люди с астмой и аллергией

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого проанализировала статистику заболевших COVID-19 среди пациентов с аллергией и астмой.

Исследователи хотели выяснить, снижается ли шанс на успешное выздоровление у людей с этими хроническими заболеваниями.



Во время работы ученые проанализировали медицинские карты 275 пациентов, поступивших в больницу с положительным результатом на SARS-CoV-2, у которых ранее была диагностирована какая-либо аллергическая реакция.

В течение двух месяцев специалисты следили за здоровьем пациентов, анализируя, как протекает заболевание и как долго пациенты находятся в палатах интенсивной терапии.



Факторы, определяющие тяжесть заболевания, включали поступление в отделение интенсивной терапии, продолжительность пребывания в больнице, дополнительную потребность в подключении к аппаратам ИВЛ и частоту интубации.

Глядя на результаты пациентов, у которых в анамнезе были аллергический ринит, астма, экзема, пищевая аллергия, мы не нашли существенных различий в течении коронавируса между ними и пациентами без аллергических проявлений, — говорят исследователи.

Например, что касается поступления в отделение интенсивной терапии, то были госпитализированы 43% пациентов из группы с аллергическими заболеваниями, тогда как из контрольной группы, где было такое же количество человек без аллергических заболеваний, были госпитализированы 45%.

79% людей с аллергией нуждались в дополнительном кислороде по сравнению с 74% тех, у кого аллергии не было.