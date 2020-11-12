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Ставший актером мошенник скрывался от следствия шесть лет

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© youtube.com

© youtube.com

В Екатеринбурге был задержан мошенник, скрывавшийся от следствия 6 лет, но при этом остававшийся у всех на виду.

Сразу после спектакля в одном из театров сотрудники правоохранительных органов пришли за актером Ванецким, который на самом деле оказался бывшим директором авторынка из Тюмени Аверкиным, разыскиваемым за мошенничество.

Чтобы скрыться от правосудия, он сменил не только фамилию, но и профессию. Став актером, он даже успел обзавестись толпой поклонников.

В течение шести лет мошенник выходил на поклоны, и его задержание стало для многих настоящим шоком.

«Конечно шок, непонимание, кто, что это за люди вообще, — рассказала в интервью „РЕН ТВ“ актриса и гражданская жена задержанного Ирина Францева. — Мне объяснили то, что это совсем другой человек, и его увозят в Тюмень».

Выяснилось, что до начала актерской карьеры директор тюменского авторынка переоформлял на себя автомобили, которые выставлялись на продажу. В результате деньги доставались не продавцам, а ему.

«Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина переехал в Екатеринбург, где представлялся вымышленным именем, ссылаясь на утерю паспорта», — рассказала телеканалу врио начальника пресс-службы ОМВД по Тюменской области Наталья Хорошева.

Только после задержания «актера» в театре поняли, почему он всегда отказывался ехать на гастроли. Поскольку документов у него не было, при покупке билетов он себя бы выдал.

Сейчас полиция проводит проверку на возможную причастность артиста-самозванца к другим преступлениям.

Как писал ранее ridus.ru, городская прокуратура Волгограда передала в Тракторозаводский районный суд уголовное дело против жителя города, который требовал с земляков крупные суммы денег, выдавая себя за сотрудника органов правопорядка. Жертвами 24-летнего афериста стали несколько горожан.

В августе в Москве был выявлен мужчина, выдававший себя за помощника прокурора и имевший при себе фальшивое удостоверение. Он привлек внимание полиции после того, как подрался в магазине с другим покупателем и подал заявление, в котором сообщил о причиненном ему ущербе почти на миллион рублей.

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Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

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Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

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