Ставший актером мошенник скрывался от следствия шесть лет

В Екатеринбурге был задержан мошенник, скрывавшийся от следствия 6 лет, но при этом остававшийся у всех на виду.

Сразу после спектакля в одном из театров сотрудники правоохранительных органов пришли за актером Ванецким, который на самом деле оказался бывшим директором авторынка из Тюмени Аверкиным, разыскиваемым за мошенничество.

Чтобы скрыться от правосудия, он сменил не только фамилию, но и профессию. Став актером, он даже успел обзавестись толпой поклонников.

В течение шести лет мошенник выходил на поклоны, и его задержание стало для многих настоящим шоком.

«Конечно шок, непонимание, кто, что это за люди вообще, — рассказала в интервью „РЕН ТВ“ актриса и гражданская жена задержанного Ирина Францева. — Мне объяснили то, что это совсем другой человек, и его увозят в Тюмень».

Выяснилось, что до начала актерской карьеры директор тюменского авторынка переоформлял на себя автомобили, которые выставлялись на продажу. В результате деньги доставались не продавцам, а ему.

«Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина переехал в Екатеринбург, где представлялся вымышленным именем, ссылаясь на утерю паспорта», — рассказала телеканалу врио начальника пресс-службы ОМВД по Тюменской области Наталья Хорошева.

Только после задержания «актера» в театре поняли, почему он всегда отказывался ехать на гастроли. Поскольку документов у него не было, при покупке билетов он себя бы выдал.

Сейчас полиция проводит проверку на возможную причастность артиста-самозванца к другим преступлениям.

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