найти ×
   
  • USD +0.91
    77.11
  • EUR +0.76
    90.81
СохранитьСохранено0
×

206614

Российские роботы могут прийти на смену медперсоналу в «красных зонах»

Small f1a6d446e0
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

В российском Центре компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис готовы реализовать проект по созданию робота, который сможет заменить медперсонал в «красных зонах» больниц.

В результате значительно снизится опасность заражения коронавирусом для врачей и медсестер.

Робота обучат обязанностям медиков, в том числе он сможет брать анализы. При этом управлять роботом можно будет удаленно.

Как сообщает газета «Известия», на разработку опытного образца потребуется полтора года, а обойдется серийный робот в 8 млн рублей.

«Благодаря роботам работники смогут реже заходить в боксы и палаты, что значительно уменьшит риски заражения персонала», — рассказал изданию руководитель лаборатории мехатроники, управления и прототипирования Центра Игорь Гапонов.

Он пояснил, что робот сможет самостоятельно брать кровь или мазок со слизистой для анализа, слушать легкие, делать УЗИ, приносить подносы с едой и даже спрашивать о самочувствии пациента.

Ранее сообщалось, что национальная технологическая инициатива (НТИ) разрабатывает систему технического зрения «Маска», которая будет выявлять в государственных учреждениях нарушения, связанные с отсутствием средств индивидуальной защиты. По словам специалистов, это может снизить вероятность заражения до 95%.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00170

Пост главы поселения решила покинуть уборщица, победившая на выборах

Small f1a6d446e0

Ставшая главой поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская решила уволиться «по семейным обстоятельствам».

Она написала заявление 5 ноября и должна отработать до 19 ноября, после чего покинет должность.

На собрании депутатов, на котором рассматривали ее заявление, Удгодскую уговаривали остаться, но осталась непреклоной.

«До выборов исполняющим обязанности главы будет заместитель», — сообщила изданию «Подъём» депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.

Эту информацию подтвердил Mash Виктор Понамарчук, помощник кандидата, которого Удгодская обошла на выборах. Он предположил, что она решила уйти из-за того, что ее вызывали в ведомство по финансово-хозяйственной деятельности, а также начались прокурорские проверки.

По предварительным данным, Удгодской могут отказать в увольнении и заставят работать до марта, чтобы потом уволить за результаты работы.

По словам одного из жителей села, она так и не дождалась обещанной ей помощи. Поэтому и решила уволиться.

Как писал ранее ridus.ru, Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения, до этого несколько лет проработав в местной администрации уборщицей. По ее словам, она участвовала в выборах в качестве подставного кандидата. Об этом ее попросил теперь уже бывший глава поселения Николай Локтев.

В первые дни после выборов Удгодская даже думала отказаться от новой должности, так как не представляла себе, как управлять поселением.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ЦИК Элла Памфилова рассказала ему о победе Удгодской, отметив, что это свидетельствует о том, «что у нас в обществе и государстве работают не только социальные лифты, но и политические».

Путин на это ответил, что «люди просто знают проблемы своих населенных пунктов».

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Юмор
Миссия невыполнима: авантюры котов попали на видео
19020208читать позжечитаю позже
Животные
Не врубаешься в сольфеджио: как урок музыки закончился дракой
108074читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Назван способ снизить риск COVID-19 на треть

Роспотребнадзор напомнил о нем к Всемирному дню чистых рук.

109887читать позжечитаю позже

Здоровье
Как правильно проверить себя на коронавирус26 октября

Когда нужно делать тест на антитела, а когда – ПЦР.

-1020906читать позжечитаю позже