Российские роботы могут прийти на смену медперсоналу в «красных зонах»
- 12 ноября 2020, 19:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В российском Центре компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис готовы реализовать проект по созданию робота, который сможет заменить медперсонал в «красных зонах» больниц.
В результате значительно снизится опасность заражения коронавирусом для врачей и медсестер.
Робота обучат обязанностям медиков, в том числе он сможет брать анализы. При этом управлять роботом можно будет удаленно.
Как сообщает газета «Известия», на разработку опытного образца потребуется полтора года, а обойдется серийный робот в 8 млн рублей.
«Благодаря роботам работники смогут реже заходить в боксы и палаты, что значительно уменьшит риски заражения персонала», — рассказал изданию руководитель лаборатории мехатроники, управления и прототипирования Центра Игорь Гапонов.
Он пояснил, что робот сможет самостоятельно брать кровь или мазок со слизистой для анализа, слушать легкие, делать УЗИ, приносить подносы с едой и даже спрашивать о самочувствии пациента.
Ранее сообщалось, что национальная технологическая инициатива (НТИ) разрабатывает систему технического зрения «Маска», которая будет выявлять в государственных учреждениях нарушения, связанные с отсутствием средств индивидуальной защиты. По словам специалистов, это может снизить вероятность заражения до 95%.
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