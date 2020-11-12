В Госдуме объяснили, почему стало легко уклониться от службы в армии

Сегодня только ленивый не может уклониться от службы в армии, считает первый заместитель председателя комитета обороны Госдумы Александр Шерин.

По его словам, в России существует огромное количество отсрочек, а у чиновников и власть имущих людей тоже есть сыновья, которые не хотят служить.

Шерин убежден, что они будут принимать законы и вносить в них поправки, чтобы их чада не служили в армии.

«Молодые люди будут учиться вечно в институтах, в аспирантуре, будут защищать диссертации, получать научные степени, — цитирует его ФАН. — В общем, они будут делать что угодно, чтобы парня не призвали».

По мнению депутата, именно поэтому российскую армию можно по праву назвать «рабоче-крестьянской». Он пояснил, что служить идут те, кто не может уклониться. У них нет возможности учиться в институтах и нет влиятельных родителей.

Шерин также отметил, что в результате в армию попадают и люди со скрытыми психическими отклонениями, которые готовы убить. «Очень сложно бывает их вычислить», — приводит его слова издание.

Депутат добавил, что молодой человек должен видеть, сколько государство делает для его семьи, и должен каждый день слышать в школе о почетной миссии своего Отечества. В итоге он будет стремиться принести пользу государству и не станет делать что-то плохое. «У нас сегодня этого в стране нет. К сожалению, в ближайшее время не будет, потому что есть стереотип: плохая учеба в институте — дорога в армию», — констатировал Шерин.

Он подчеркнул, что сначала нужно отслужить в армии, а затем можно поступать в университет.

Ранее сообщалось, что число уклонистов в России выросло в два раза.

В этой связи начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский рассказал о новом стимуле для молодых людей, уклоняющихся от призыва на срочную воинскую службу. Он напомнил, что штраф для желающих «откосить» планируют увеличить в шесть раз, с 500 до 3 000 рублей.

