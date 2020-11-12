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Бездействие Коновалова привело к эпидемиологической катастрофе в Хакасии

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Валентин Коновалов © facebook.com

Валентин Коновалов © facebook.com

Президент России Владимир Путин поручил направить в Хакасию медицинский отряд специального назначения для борьбы с распространением в регионе коронавирусной инфекции. Численность отряда составляет около 200 военнослужащих, включая врачей и младших медицинских работников.

Мобильный госпиталь будет развернут на территории Черногорска 15 ноября. Госпиталь оснастят аппаратами ИВЛ, анализаторами крови, оборудованием для УЗИ и рентгенографии. В понедельник, 16 ноября, в нем начнут оказывать помощь пациентам с COVID-19.

Федеральному центру пришлось срочно отправлять в Хакасию военных медиков, поскольку из-за бездействия главы региона Валентина Коновалова и его правительства эпидемическая ситуация в регионе находится на грани катастрофы. Мест в больницах практически не осталось, а в аптеках наблюдается острый дефицит противовирусных препаратов. Кроме того, накануне на Абаканской станции скорой помощи закончился кислород.

Москва обратила внимание на бедственное положение в Хакасии благодаря видеообращению водителя скорой Павла Шевцова.

«Эта история показала, что о благополучии Хакасии заботятся в основном обычные люди, а не те управленцы, которые пришли к власти в 2018 году вместе с губернатором Валентином Коноваловым. Власть в нашем регионе абсолютно некомпетентна. Народ, по сути, выполняет работу, которую должны были бы делать господин Коновалов и его чиновники», — рассказал в интервью ridus.ru редактор издания «Пульс Хакасии» Александр Мяхар.

«Население требует вменяемых объяснений по поводу кошмара, творящегося в системе здравоохранения Хакасии. Но никто их не дает. Лишь Валентин Коновалов периодически выходит в эфир и говорит своим подписчикам, что болезнь его проходит нормально, он идет на поправку», — добавил наш собеседник.

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