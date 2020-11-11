Почему Навальный не может вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный не может сейчас вернуться в Россию, поскольку ему не разрешают покидать территорию Евросоюза. Такое мнение высказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев, комментируя длительное нахождение Навального за границей после инцидента с «отравлением» в Томске.

«Он не принимает решений такого характера. Он лишь актер в пьесе, где и сценарий пишется не им, и режиссер не он», — пояснил эксперт.



По мнению Матвейчева, в Германии Алексею Навальному живется очень вольготно. Блогера, утверждает профессор, «опекают западные спецслужбы».

В России Навальный может появиться зимой или весной, когда здесь начнут готовиться к выборам. А пока у нас ему делать нечего. На дворе коронавирус, а значит, все массовые акции протеста запрещены, — заключил Олег Матвейчев в интервью газете «Взгляд».

Аналогичной точки зрения придерживается директор Института новейших государств Алексей Мартынов. В Германии, говорит политолог, Алексей Навальный и его семья «заняли особняк в приличном районе», они «обеспечены охраной и буржуазным томлением революционной души».

«В Германии хорошо же, тепло и сытно. А паствой будет рулить дистанционно, ведь в России один из самых высоких в Европе показателей распространения и доступности высокоскоростного интернета», — сказал Мартынов.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.