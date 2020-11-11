Нужно ли принимать витамин С, если заболел коронавирусом

Во время пандемии ученые тестируют разные варианты лечения коронавируса, ведь лекарства от него все еще нет. Помимо антибиотиков и противовирусных средств, медики нередко используют в лечении витамины.

Например, особой популярностью пользуется витамин С, который, по заявлению некоторых ученых, способен ускорить выздоровление пациентов с COVID-19. Но не все так просто, уверены авторы нового исследования.

Возраст, раса, пол, а также уровни экспрессии генов могут оказать влияние на то, как организм воспринимает витамин С. Это также стоит учитывать при наблюдении за его эффективностью при лечении коронавируса, считают исследователи из Медицинского колледжа Джорджии.

В настоящее время проводится по меньшей мере 30 клинических исследований, в которых витамин С, отдельно или в сочетании с другими методами, оценивается как средство лечения COVID-19. Как правило, в таких исследованиях испытуемые принимают высокие дозы витамина, до десяти раз превышающие стандартные нормы.

На самом деле прием витамина С во время болезни полезен не только при коронавирусе. Есть исследования, которые доказывают, что витамин С ускоряет выздоровление при различных вирусных заболеваниях, например, при гриппе. А вот в качестве профилактики целенаправленно принимать витамин С не стоит. Лучше включите в ваш рацион разнообразные продукты, богатые как витамином С, так и другими полезными элементами, — рассказала ridus.ru кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России педиатр Ирина Добрецова.

До сих пор ученые не знают, может ли витамин С проникнуть в клетку настолько, чтобы это оказало какое-то ощутимое влияние на течение болезни.



На самом деле без адекватных транспортеров на поверхности клетки большие дозы витамина могут просто скапливаться вокруг ее оболочки. Это будет провоцировать появление большого количества окислителей, вместо того чтобы помогать организму бороться с инфекцией, — считают авторы работы.

Те, кто больше всего подвержен риску заболеть коронавирусом, в основном имеют как более низкие уровни витамина С, так и меньшее количество транспортеров, которые помогают витамину приносить пользу организму.

Чаще всего под эту категорию попадают пенсионеры, темнокожие, мужчины старше 40 лет, а также люди с хроническими заболеваниями, например, с диабетом, гипертонией и остеоартритом. У этих людей, как правило, понижен уровень витамина С, поэтому для них терапия с высокими дозами может быть оправданна, считают ученые.

Также ученые отметили, что снижение количества транспортеров, помогающих витамину проникнуть в клетку, с возрастом естественным образом снижается. Это означает, что даже если 60-летний и 20-летний придерживаются одинакового здорового рациона питания с достаточным количеством витамина С, у пенсионера иммунный ответ будет не таким быстрым, как у молодого человека.

Известно, что снижение иммунной функции у пожилых людей подвергает их повышенному риску заболевания коронавирусом. Низкий уровень витамина С также коррелирует с более высокой смертностью пожилых людей от таких причин, как сердечно-сосудистые заболевания и рак.