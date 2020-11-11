Мультивитамины: реальная польза или видимость здоровья

Команда ученых из Гарвардской Медицинской школы в Бостоне провела исследование, в ходе которого выяснила, действительно ли мультивитамины так полезны, как их преподносят производители.

По мнению ученых, польза комплексных витаминов сильно преувеличена. Чтобы в этом убедиться, специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие люди, регулярно принимающие биодобавки.

Мультивитамины, как правило, содержат минимальное количество отдельных витаминов. Они не смогут восполнить ваши дефициты и поддерживать нужный уровень. Большинство витаминов вы можете получать из пищи. Например, витамин D содержится в морепродуктах и рыбе, поэтому, если вы 2−3 раза в неделю едите эти продукты, то мультивитаминные комплексы вам не нужны. Но для нормального уровня витамина D еще необходимо солнце, поэтому жителям северных широт будет трудно поддерживать нормальный уровень этого витамина без дополнительных БАДов, — пояснила ridus.ru Наталья Балашова, врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института им. М. Владимирского (МОНИКИ).

В своем исследовании ученые проанализировали медицинские карты почти 21 тысячи человек. Перед началом эксперимента всех участников спросили о том, принимают ли они какие-либо витамины. Почти 5000 человек сказали, что регулярно принимают поливитамины, в то время как более 16 000 не пьют биодобавки.

Как правило, витамины употребляли люди старшего возраста, или семьи со средним и высоким доходом. Женщины чаще мужчин принимали мультивитамины, отметили ученые.

Также участникам задавали стандартные вопросы об их самочувствии, хронических заболеваниях и образе жизни.

Оказалось, что люди, принимавшие витамины, считали себя более здоровыми, чем те, кто по каким-либо причинам не пьет биодобавки. Эти участники на 30 процентов чаще говорили о том, что с их здоровьем все хорошо.

Но эта видимость обманчива, так как у двух групп участников было примерно поровну хронических заболеваний, а также они с равной периодичностью обращались в больницы. Сильная вера в то, что мультивитамины работают, может обмануть людей, заставив их чувствовать себя здоровее, чем они есть на самом деле. Возможно, что эти люди по жизни более позитивны и привыкли не зацикливаться на трудностях, — пишут авторы работы.

Участники исследования, как правило, принимали мультивитаминные комплексы, содержащие большой спектр витаминов, таких как витамины А, С, D, Е и К, кальций, магний, пищевые волокна, холин и калий. Все эти витамины нужны нашему организму, но их можно получать вместе с пищей, уверены авторы работы.

Если вы хотите восполнить дефициты, лучше использовать не мультивитаминные комплексы, а отдельные витамины с нормальными дозировками, советуют врачи.

