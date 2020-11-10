Стали известны первые результаты финальной фазы испытаний вакцины от COVID

Мировая гонка по созданию вакцины от коронавируса плавно подходит к своему логическому завершению. На днях фармацевтические компании Pfizer и BioNTech опубликовали первые данные об успехах третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19.

Исследователи утверждают, что экспериментальная вакцина-кандидат оказалась эффективна в 90% случаев.

Эти промежуточные результаты радуют и обнадеживают. Работы предстоит много, большая часть исследования еще не опубликована, — говорят разработчики.

Напомним, что на сегодняшний день на финальной стадии испытаний находятся десять вакцин. Pfizer и BioNTech стали первыми, кто рассказал о промежуточных результатах. Вакцина-кандидат BNT162b2, как и еще несколько других, разрабатывается с помощью экспериментальной технологии мРНК.

Несмотря на многообещающие исследования, за последние несколько лет ни одна мРНК-вакцина не получила разрешения на клиническое использование.

Большинство вакцин содержит часть вируса, и это вызывает у пациента иммунный ответ. Со временем этот иммунитет помогает организму защититься от полноценного вируса. Вакцина мРНК использует другую технологию. Она обучает клетки генерировать вирусный белок, который должен защитить организм, — пишут ученые.

Третья фаза испытаний BNT162b2 началась в июле, и с тех пор вакцина была введена более чем 40 тысячам добровольцев из шести стран. BNT162b2 — это вакцина, состоящая из двух доз, которые нужно вводить с промежутком в три недели.

Полную защиту от вируса ученые обещают через семь дней после введения второй дозы.

Это все еще не окончательные результаты, и это даже не означает, что вакцину можно использовать уже завтра. Проверка и тестирование вакцины — длительный процесс. Пока что никаких исследований, говорящих о безопасности и эффективности какой-либо вакцины от коронавируса, не опубликовано, — объяснил ridus.ru вирусолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Согласно опубликованной статье, вакцина имеет коэффициент эффективности 90%. Несмотря на то, что испытания еще не завершены, ученые с оптимизмом оценивают полученные результаты.

Пока разработчики не публикуют никаких подробностей относительно того, защищает вакцина от коронавирусной инфекции или просто уменьшает тяжесть заболевания. В тестировании Pfizer принимают участие добровольцы с различными характеристиками здоровья, в том числе и люди с хроническими заболеваниями.

Вопрос, защищает вакцина от инфекции или же просто облегчает протекание заболевания, имеет важное значение, поскольку это условие будет фундаментально влиять на дальнейшее течение пандемии, уверены специалисты.