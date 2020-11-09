Психолог рассказала, что может спасти от осенней хандры

Многие заблуждаются, приравнивая друг к другу понятия хандра и депрессия. Оказывается, в этих терминах нет ничего общего.

По мнению психолога Анфисы Калистратовой, справиться с депрессией помогут врачи, а вот хандра — это состояние, которое мы можем ощущать осенью из-за недостатка витаминов и солнечного света.

Однако не следует с усердием взбадривать себя по утрам кофе.

«Не стоит злоупотреблять кофе, он не оказывает того эффекта, который мы от него ждем, — рассказала Калистратова в беседе с ФАН. — Осенью следует перестроиться на новый режим, а помогут в этом правильные продукты».

Чтобы избежать хандры в это время года, она рекомендовала употреблять в пищу больше сезонных овощей и фруктов, в первую очередь — облепиху и тыкву.

«Эти плоды имеют ярко-оранжевый цвет — цвет солнца. Именно того, что нам не хватает», — пояснила психолог.

Калистратова также посоветовала обратить внимание на сон, поскольку, если летом можно позволить себе спать пять-шесть часов, то осенью сон должен составлять не меньше восьми часов.

Она добавила, что с наступлением зимы организм должен полностью перестроиться, но если этого не произойдет, то следует обратиться к врачу.

Ранее были названы пять эффективных способов взбодриться, когда напала осенняя хандра.