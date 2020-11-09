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Два британских дипломата объявлены Белоруссией персонами нон грата

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© facebook.com

© facebook.com

МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух британских дипломатов.

Как сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз, это решение принято из-за их деятельности, несовместимой со статусом дипломата и с целями нахождения в Белоруссии.

В эфире телеканала ОНТ он также указал на деструктивный характер деятельности представителей британской дипмиссии.

«Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми», — цитирует пресс-секретаря «РИА Новости».

Объявленными персонами нон грата оказались военный атташе Уайт Бойкотт Тимоти и заместитель посла Тамвуд Лиза. По данным правоохранительных органов, они собирали информацию о внутриполитической ситуации в Белоруссии и о ходе протестов, пишет агентство.

Как писал ранее ridus.ru, бывший посол Белоруссии в Польше и Франции Павел Латушко, перешедший на сторону оппозиции, сообщил 20 сентября, что из белорусского МИДа собираются уволить 30 дипломатов. По его информации, увольнения ждут сотрудников центрального аппарата МИД и представительств Белоруссии в ЕС, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах, которые на личных страницах в соцсетях писали о несогласии с политикой Лукашенко.

До этого дипломатического ранга был лишен бывший посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, который в начале протестов заявил, что белорусские силовики «в полной мере возродили традиции НКВД».

Еще одним уволенным дипломатом стал посол Белоруссии в Латвии Василий Маркович — он остался без работы из-за «ненадлежащего исполнения должностных обязанностей».

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