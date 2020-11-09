Коронавирус обнаружили у Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусной инфекцией.

О своем заболевании он сообщил сам в Facebook.

По его словам, «нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID19 не представлял угрозы».

«Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат», — написал Зеленский.

Он уточнил, что у него температура 37,5, и пожелал всем 36,6.

Украинский лидер также заверил, что чувствует себя хорошо, а также пообещал изолироваться и продолжить работать.

Как сообщает газета «Известия», ранее Зеленский объявил о введении на Украине карантина выходного дня на несколько недель. По его словам, это поможет сократить рост числа больных коронавирусной инфекцией и избежать введения более жестких ограничительных мер.



Из числа украинских политиков COVID-19 переболели лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и экс-президент страны Петр Порошенко. Обоим потребовалась госпитализация.



Коронавирус был также обнаружен у мэра Киева Виталия Кличко.