Последние данные: как долго сохраняются антитела у переболевших COVID

Группа американских ученых из Рокфеллеровского университета опубликовала исследование, в котором собраны последние данные об иммунитете к коронавирусу.

Одни ученые склоняются к тому, что у переболевшего вырабатывается длительный иммунитет, который позволяет повторно не заразиться коронавирусом. Другие уверены, что длинная иммунная память на коронавирус не вырабатывается.

Последние данные говорят о том, что антитела к SARS-CoV-2 сохраняются у человека примерно шесть месяцев. Они способствуют более эффективному противовирусному ответу. Это может объяснить, почему реинфекции так редки, — говорит Мишель Нуссенцвейг, глава отдела молекулярной иммунологии в Рокфеллеровском университете.

Выработка антител после перенесенного заболевания называется памятью иммунной системы. Это способность иммунной системы отвечать быстрее и эффективнее на антиген, с которым у организма ранее был предварительный контакт.

Такая память обеспечивает увеличенную выработку Т-клеток и В-клеток, которые помогают организму бороться с инфекцией. Т-клетки нацелены непосредственно на вирус и уничтожают инфицированные клетки, в то время как В-клетки изучают вирус, чтобы выработать нужные антитела.

Во время первой встречи с вирусом организм накапливает Т-клетки, которые еще надолго сохраняются, обеспечивая защиту от реинфекции. Даже если человек и заразится, то болезнь будет протекать гораздо легче, чем в первый раз.

В новом исследовании американских ученых приняли участие 87 пациентов с COVID-19. У них взяли анализ на антитела спустя один и шесть месяцев после выздоровления.