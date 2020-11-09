«Норковый COVID»: вирусолог высказался о массовом уничтожении животных

Датские ветеринары приступили к уничтожению норок, зараженных SARS-CoV-2. Также все заводчики норок, на чьих фермах были зарегистрированы случаи коронавируса, обязаны самостоятельно усыпить животных.

«Ридус» пообщался с вирусологом, руководителем лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» профессором Александром Бутенко, который рассказал, оправданы ли такие радикальные меры.

По последним данным, в Дании должны уничтожить несколько миллионов норок, это так. Это действительно необходимый шаг, так как доказано, что норки могут заразить человека. Властям нужно купировать крупный источник заражения, который невозможно контролировать. Пока трудно сказать, как и почему мутировал вирус и мутировал ли он вообще. Для этого нужно проводить исследования, делать секвенирование генома, сравнивать вирусы. Только тогда можно будет сказать, насколько этот штамм опаснее для нас. Но актуальные данные говорят о том, что изменения минимальны, и, по сути, норки заражают нас, скажем так, «человеческим» коронавирусом. А это значит, что симптомы и осложнения не будут отличаться от тех, что мы знаем, — пояснил ridus.ru профессор Бутенко.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на днях заявила, что в стране будут уничтожены более 15 миллионов норок. По мнению властей, мутировавший вирус представляет серьезную угрозу общественному здоровью и разработке вакцины.

Александр Бутенко в разговоре с ridus.ru заявил, что для ученых не стало удивительным то, что вирус перешел на норок.

Дело в том, что коронавирус — это зоонозный вирус, то есть он напрямую завязан на животных. Вспомним SARS 2002—2003 годов, который начался с животного — с циветы. Потом вирус стали диагностировать у многих животных, например, у кошек. Потом был MERS-CoV, источником которого были летучие мыши, но потом вирус перешел на верблюдов, которые еще активнее распространили его. А сейчас новый коронавирус, начавшийся с летучих мышей, переходит на других животных. В этом есть и наше прямое участие. Поэтому не новость, что коронавирус нашли у хорьков, норок, кошек и многих других животных, — рассказал ridus.ru вирусолог Александр Бутенко.

На сегодняшний день известны более 60 видов млекопитающих, которые потенциально могут быть восприимчивы к коронавирусу. В этот список вошли гориллы, шимпанзе, лисы, домашние кошки, коалы и даже некоторые киты.



Но до сих пор ни одно исследование не показало, что новые штаммы SARS-Cov-2 более заразны или опасны, чем их предшественники. По информации датских властей, этот вирус не является ни более патогенным, ни более вирулентным.

Однако есть опасения, что широкое распространение вируса в популяции норок вызовет новую волну заражений. Также не исключены мутации, которые приведут к появлению нового агрессивного штамма, от которого не будет вакцины.