Жителям ОАЭ разрешили алкоголь и сожительство вне брака

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) отменили наказания за употребление алкоголя и попытку самоубийства, а также разрешили сожительствовать парам, не состоящим в браке.

В субботу, 7 ноября, президент страны Халифа бен Зейд Аль Нахайян утвердил внесение поправок в положения некоторых законов.

В том числе отменили статью, предусматривающую смягчение наказания за так называемое «преступление в защиту чести».

Как сообщает National, отныне употребление спиртных напитков больше не является уголовным преступлением в ОАЭ. Алкоголь разрешено употреблять гражданам старше 21 года в частном порядке или в определенных общественных местах.

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Ранее приобретать спиртное и употреблять его позволялось только туристам и иностранным гражданам в возрасте от 21 года, не являющимся мусульманами.

Издание также отмечает, что поправки предусматривают ужесточение в ОАЭ наказания за домогательства к женщинам.

Ранее сообщалось, что Лига арабских государств (ЛАГ) призвала ООН и международное сообщество остановить поток оскорблений в адрес мусульман. За такие действия должно быть предусмотрено уголовное наказание, заявила организация.

В ЛАГ входят 22 страны, жители которых в основном говорят на арабском языке. Их совокупное население — более 500 миллионов человек. Членами организации являются ОАЭ, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн, Египет, Сомали, Йемен, Судан, Ирак, Ливан, Тунис, Марокко и другие.