Во Владивостоке напали на режиссера, экранизирующего роман Лукьяненко

Фанат творчества писателя-фантаста Сергея Лукьяненко совершил нападение на режиссера Георгия Саенко, снимающего во Владивостоке сериал по роману «Осенние визиты».

По словам Саенко, он до поздней ночи задержался на съемках и возвращался домой около четырех утра.

У него было только одно желание — поскорее лечь спать. Однако его планам не суждено было сбыться.

Как сообщает Mash, поджидавший режиссера возле подъезда ярый фанат книги Лукьяненко набросился на него с криком «Прекращайте снимать „Осенние визиты“» и брызнул ему в лицо из перцового баллончика. Потребовав прекратить издеваться над романом, нападавший скрылся во тьме.

Саенко вспоминает, что он даже не успел испугаться. Открыв через два часа глаза, он позвонил Лукьяненко и рассказал о случившемся. Они вместе посмеялись над произошедшим.

Писать заявление в полицию пострадавший не стал, а писатель порекомендовал нападавшему сходить в церковь.

В интервью паблику режиссер подчеркнул, что съемки останавливать никто не собирается. «Только интереснее стало», — признался он.

Роман «Осенние визиты» был впервые опубликован в 1997 году. Он рассказывает о реальном мире, направление развития которого определяется приходящими Визитерами.

В Сети уже размещен официальный тизер сериала.