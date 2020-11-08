Во Владивостоке напали на режиссера, экранизирующего роман Лукьяненко
- 08 ноября 2020, 17:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Фанат творчества писателя-фантаста Сергея Лукьяненко совершил нападение на режиссера Георгия Саенко, снимающего во Владивостоке сериал по роману «Осенние визиты».
По словам Саенко, он до поздней ночи задержался на съемках и возвращался домой около четырех утра.
У него было только одно желание — поскорее лечь спать. Однако его планам не суждено было сбыться.
Как сообщает Mash, поджидавший режиссера возле подъезда ярый фанат книги Лукьяненко набросился на него с криком «Прекращайте снимать „Осенние визиты“» и брызнул ему в лицо из перцового баллончика. Потребовав прекратить издеваться над романом, нападавший скрылся во тьме.
Саенко вспоминает, что он даже не успел испугаться. Открыв через два часа глаза, он позвонил Лукьяненко и рассказал о случившемся. Они вместе посмеялись над произошедшим.
Писать заявление в полицию пострадавший не стал, а писатель порекомендовал нападавшему сходить в церковь.
В интервью паблику режиссер подчеркнул, что съемки останавливать никто не собирается. «Только интереснее стало», — признался он.
Роман «Осенние визиты» был впервые опубликован в 1997 году. Он рассказывает о реальном мире, направление развития которого определяется приходящими Визитерами.
В Сети уже размещен официальный тизер сериала.
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