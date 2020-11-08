В Минске задержали около 20 демонстранток, включая бывшую Мисс Беларусь

Около 20 участниц протестного марша, проходящего 8 ноября в Минске, были задержаны бойцами ОМОНа на площади Свободы в центре города.

В числе задержанных оказалась победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2008» Ольга Хижинкова, которая хорошо известна в стране.

Всех задержанных женщин посадили в автозаки и увезли.

Как сообщает ТАСС, силовики оцепили практически весь квартал в районе проспекта Победителей, улиц Мельникайте и Заславльская, а также проспекта Машерова. Именно там собрались многочисленные группы участников «Марша народовластия», которые так и не сформировали колонну для организованного шествия.

По данным правозащитного центра «Вясна», число задержанных во время акции протеста превысило 210 человек.

Среди них оказались фотокорреспондент информационного агентства Sputnik Беларусь Виктор Толочко, фотокорреспондент «Комсомольской правды в Беларуси» Святослав Зоркий и журналист белорусского агентства БелаПАН Ян Авсеюшкин, приводит агентство сообщение Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).



Некоторые задержания отличались особой жестокостью. Одно из них попало на видео. На опубликованных TUT. BY кадрах видно, что силовики довольно жестко обращались с задержанными на набережной у Свислочи: заставляли их лежать лицом к земле и избивали дубинками.

По свидетельству очевидцев, некоторые задержанные находятся в Советском РУВД. Опубликовано фото, на котором они стоят во внутреннем дворике.

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Протестные акции в Белоруссии идут уже третий месяц. Поводом для них стали результаты президентских выборов, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.



Недавно Лукашенко призвал силовиков «отрывать руки» тем, кто прикоснется к военнослужащему.