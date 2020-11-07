Глава МВД предложил отбирать машины у пьяных водителей

С предложением ужесточить наказание для пьяных водителей выступил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, в МВД считают вынужденной мерой конфискацию транспортного средства при повторном управлении в нетрезвом виде.

В ведомстве уже предложили внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

«Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем», — приводит «360» слова министра, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».

По статистике, с начала 2020 года сотрудники ДПС выявили 370 тысяч нетрезвых водителей, а 16,5 тысячи автолюбителей рассказали правоохранителям, что лично видели пьяного водителя за рулем.

В настоящий момент управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения карается либо штрафом от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами до 480 часов. Предусмотрены также принудительные работы сроком до двух лет, лишение свободы на два года или лишение водительских прав на три года.

Примечательно, что предложение изымать машины за пьяную езду МВД направляло в правительство еще в мае 2019 года.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует оснастить все новые российские автомобили алкозамками, которые блокировали бы зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя. В настоящее время концепцию внедрения подобных устройств в массовое потребление разрабатывает Минпромторг.