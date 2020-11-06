Фото обнаженного царя Николая II наделали шума в западных соцсетях

Публикация в западных соцсетях фотографий обнаженного российского императора Николая II вызвала изрядный ажиотаж.

Фото, запечатлевшие отдых самодержца в Царском Селе, были опубликованы в Twitter фотохудожницей Мариной Амарал, которая занимается колоризацией хроникальных фотографий.

Принимая участие в проекте #Romanov100, посвященном столетию со дня расстрела царской семьи и представляющем собой архив фотохроники, она обратила внимание на кадры, сделанные в 1912 году в Царском Селе.

На одном из снимков император и два его спутника плещутся в реке в чем мать родила. На другом — обнаженный Николай II снят плывущим со спины.



В итоге у раритетных фотографий оказалось почти 17 тысяч лайков и около пяти тысяч перепостов.

При этом оказалось, что в рамках вышеупомянутого проекта они были опубликованы еще в 2018 году, однако наделали шума только сейчас. Вероятно, до этого их просто не заметили среди сотен других снимков царя.