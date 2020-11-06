Эксперт: Путин и большинство россиян высоко оценивают работу ЦИК РФ

Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедшие в сентябре выборы и «поблагодарил все избирательные комиссии страны за четкую организацию голосования в условиях пандемии коронавируса». К такому выводу пришел первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, комментируя встречу главы государства с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

«Организация выборов — это всегда сложно, а в условиях пандемии еще и опасно», — подчеркнул общественник.

Согласно опросу ВЦИОМ, 71% тех, кто принимал участие в выборах, считают результаты голосования заслуживающими доверия. А 84% активных избирателей отметили удобство введенной в этом году системы трехдневного голосования, напомнил Малькевич.

Стоит отметить, что на выборах этого года было почти 257 тысяч независимых наблюдателей. В этом есть большая заслуга федеральной Общественной палаты, региональных общественных палат, поскольку возросла доля именно общественного наблюдения. А еще Элла Памфилова заострила внимание президента на проблеме, которая возникла в период проведения многодневного голосования: разведение учебного процесса в школах и процесса голосования. У нее, разумеется, есть свои варианты решения данной проблемы, но она их озвучила уже в ходе закрытой части встречи, — сказал Александр Малькевич.

Также он указал на планы ЦИК по созданию новой онлайн-платформы для выборов.

«Центризбирком нацелен на внедрение электронного сбора подписей, их электронной проверки, на более широкое применение технологии дистанционного электронного голосования. Избирательный процесс должен постоянно совершенствоваться, становиться более надежным и удобным. Альтернативы, как мы видим на примере бардака в США, нет», — подытожил общественник.