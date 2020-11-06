СМИ: актер из сериала «Штрафбат» угрожал взорвать московский банк
- 06 ноября 2020, 16:32
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мужчина, представившийся актером Михаилом Бурлаковым, угрожал устроить взрыв банка в Москве.
Он отправил в кредитную организацию СМС, в котором объяснил свою угрозу тем, что его якобы лишили выплат и пособий в ПФР.
Сотрудники банка сообщили о случившемся в полицию.
Прибыв в отделение ГУ ПФР № 8 в Москве, полицейские осмотрели территорию и не обнаружили взрывных устройств, сообщает «РЕН ТВ».
В настоящий момент проводится проверка по факту инцидента.
Как отмечает телеканал, 65-летний Михаил Бурлаков — член Союза кинематографистов РФ. Он известен по ролям в сериале «Штрафбат», а также в фильмах «Бумер», «Вор» и «Кто, если не мы».
Ранее сообщалось, что Алексей Барышников, захвативший заложника в одном из московских отделений «Альфа-банка» в мае этого года, может быть освобожден от уголовной ответственности благодаря судебным психиатрам, признавшим его невменяемым.
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