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СМИ: актер из сериала «Штрафбат» угрожал взорвать московский банк

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© кадр из фильма "Вор"

© кадр из фильма "Вор"

Мужчина, представившийся актером Михаилом Бурлаковым, угрожал устроить взрыв банка в Москве.

Он отправил в кредитную организацию СМС, в котором объяснил свою угрозу тем, что его якобы лишили выплат и пособий в ПФР.

Сотрудники банка сообщили о случившемся в полицию.

Прибыв в отделение ГУ ПФР № 8 в Москве, полицейские осмотрели территорию и не обнаружили взрывных устройств, сообщает «РЕН ТВ».

В настоящий момент проводится проверка по факту инцидента.

Как отмечает телеканал, 65-летний Михаил Бурлаков — член Союза кинематографистов РФ. Он известен по ролям в сериале «Штрафбат», а также в фильмах «Бумер», «Вор» и «Кто, если не мы».

Ранее сообщалось, что Алексей Барышников, захвативший заложника в одном из московских отделений «Альфа-банка» в мае этого года, может быть освобожден от уголовной ответственности благодаря судебным психиатрам, признавшим его невменяемым.

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