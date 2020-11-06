Памфилова предложила «развести учебный процесс и избирательный»

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путину «развести учебный процесс и избирательный». По ее словам, проводить выборы во время учебного года неудобно, поскольку почти половина УИКов расположены в школах.

«Это надо делать на системно-правовом уровне. У меня есть предложение, потом мы его обсудим», — сказала Памфилова на встрече с главой государства.

Кроме того, глава ЦИК заявила, что предстоящие выборы в Госдуму будут достаточно сложными. Россияне хотят, чтобы кампания проходила максимально прозрачно, указала Памфилова.

Люди сейчас предъявляют не только больше требований и к тем, кого они избирают, но и к нам более жёсткие требования стали. Поэтому тут расслабляться нельзя. В этом направлении мы с вами, Владимир Владимирович, многое сделали. И видеонаблюдение, и QR-кодирование ввели, и «Мобильный избиратель» у нас работает. Сейчас подошли к тому, что электронный сбор подписей осваиваем, проверку подписей, — пояснила председатель Центризбиркома.

К 2022 году появится цифровая платформа, которая заменит ГАС «Выборы». Новая платформа, утверждает Элла Памфилова, должна «максимально расширить возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ».