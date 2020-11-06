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Опасен ли «норковый» штамм коронавируса для людей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Последние несколько недель активно обсуждается вопрос закрытия ферм по выращиванию норок. Дело в том, что ученые подтвердили, что животные являются переносчиками мутировавшей формы коронавируса.

Может ли этот вирус попасть к человеку и почему он был обнаружен именно у норок? Давайте разбираться в этих вопросах.

Согласно сообщению датской газеты Berlingske, на 207 норковых фермах были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Заводчики не смогли сдержать вирус, и теперь все 17 миллионов выращенных на фермах норок в Дании будут отбракованы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен охарактеризовала мутировавший вирус как серьезную угрозу общественному здоровью и разработке вакцины. Однако до сих пор нет никаких доказательств того, что вирус вызывает тяжелые симптомы COVID-19 и что он опасен для человека.

Также нет никаких научных публикаций, в которых бы рассказали о новой мутации. Датский государственный институт сывороток утверждает, что вирус отличается от других циркулирующих штаммов.

Это означает, что разрабатываемая вакцина может быть неэффективна против «норкового» штамма. Также у 12 сотрудников ферм была зарегистрирована нестандартная реакция на антитела. Это может означать, что эти люди вырабатывают еще неизвестные ученым антитела.

Если предположение подтвердится, это будет означать, что мутировавший вирус может игнорировать вакцину от коронавируса.

Человек и норка

Уже есть научные сообщения, что норки могут подхватить коронавирус от людей. А вот обратная передача человеку еще под вопросом. Так, зарегистрирован только один случай, когда работник фермы заразился после контакта с норкой.

У больного наблюдались стандартные симптомы коронавируса.

На сегодняшний день известны более 60 видов млекопитающих, которые потенциально могут быть восприимчивы к коронавирусу. В этот список вошли гориллы, шимпанзе, лисы, домашние кошки, коалы и даже некоторые киты.

Это неудивительно, и многие вирусологи были обеспокоены обратной передачей вируса еще в самом начале эпидемии. Специалисты предполагали, что человек может передавать вирус животным. Это может обернуться проблемой для нас, поскольку животные могут стать новыми переносчиками вируса и сделать пандемию еще более трудной для контроля, — считают некоторые вирусологи.
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Пожары, COVID, Novichok: Little Big выпустили клип про плохой 2020 год

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Российская рейв-группа Little Big выпустила на своем youTube-канале клип на песню S*ck My D*ck 2020. Клип посвящен ряду трудностей, с которыми пришлось столкнуться человечеству в этом году.

Начало ролика сопровождается дисклеймером с подписью: «Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века. Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что следующий будет лучше».

Начинается клип с того, что музыканты готовятся к празднованию Рождества. Санта приносит всем гостям подарки в виде извержения вулкана и лесных пожаров, а музыканты вешают на елку игрушку в виде вируса SARS-CoV-2. За праздничным столом гости едят летучую мышь и запивают все это напитком из бутылки, на которой написано Novichok.

В конце клипа появляется огромный ядерный гриб и подпись: «Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020».

Помимо музыкантов, в клипе снялись блогер Данила Поперечный, продюсер и ведущий Александр Гудков, а в роли Санта-Клауса выступил резидент Comedy Club Гарик Харламов.

Ранее ridus.ru писал, что в Рунете завирусился ролик с пародией на клип Uno рейв-группы Little Big, снятый осуждёнными исправительной колонии № 9 в Новосибирске.

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