Опасен ли «норковый» штамм коронавируса для людей

Последние несколько недель активно обсуждается вопрос закрытия ферм по выращиванию норок. Дело в том, что ученые подтвердили, что животные являются переносчиками мутировавшей формы коронавируса.

Может ли этот вирус попасть к человеку и почему он был обнаружен именно у норок? Давайте разбираться в этих вопросах.

Согласно сообщению датской газеты Berlingske, на 207 норковых фермах были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Заводчики не смогли сдержать вирус, и теперь все 17 миллионов выращенных на фермах норок в Дании будут отбракованы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен охарактеризовала мутировавший вирус как серьезную угрозу общественному здоровью и разработке вакцины. Однако до сих пор нет никаких доказательств того, что вирус вызывает тяжелые симптомы COVID-19 и что он опасен для человека.

Также нет никаких научных публикаций, в которых бы рассказали о новой мутации. Датский государственный институт сывороток утверждает, что вирус отличается от других циркулирующих штаммов.

Это означает, что разрабатываемая вакцина может быть неэффективна против «норкового» штамма. Также у 12 сотрудников ферм была зарегистрирована нестандартная реакция на антитела. Это может означать, что эти люди вырабатывают еще неизвестные ученым антитела.

Если предположение подтвердится, это будет означать, что мутировавший вирус может игнорировать вакцину от коронавируса.

Человек и норка

Уже есть научные сообщения, что норки могут подхватить коронавирус от людей. А вот обратная передача человеку еще под вопросом. Так, зарегистрирован только один случай, когда работник фермы заразился после контакта с норкой.

У больного наблюдались стандартные симптомы коронавируса.

На сегодняшний день известны более 60 видов млекопитающих, которые потенциально могут быть восприимчивы к коронавирусу. В этот список вошли гориллы, шимпанзе, лисы, домашние кошки, коалы и даже некоторые киты.