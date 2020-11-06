Эксперты раскритиковали позицию «Голоса» по выборам в США

В движении «Голос» заявили, что в США созданы достаточные гарантии для свободного волеизъявления граждан на выборах президента и независимой работы избирательных комиссий.

«Избирательная система в США децентрализована: в ней напрочь отсутствует какое-либо подобие вертикали власти. Выборы президента США — это сумма избирательных кампаний, проводимых в каждом из штатов. Поэтому никаких „комиссионных“ нарушений, когда фальсификации и разного рода иные искажения итогов голосований совершаются членами избирательных комиссий, и административной мобилизации, когда избирателей принуждают к участию в выборах, а то и к голосованию за определенного кандидата или партию, не будет», — утверждают общественники.



Руководитель аппарата Тамбовского регионального отделения Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев назвал позицию «Голоса» демонстрацией «политики двойных стандартов».

Процедура голосования не может иметь национальных особенностей или находиться под влиянием национального менталитета. Однако эксперты движения «Голос» вразрез со всеми профессиональными принципами и правилами готовы на самые неожиданные и пространные комментарии в отношении голосования в США. Видимо, критиковать эти выборы им никто не разрешал. Неудивительно, почему для них голосование с такими явными нарушениями является эталоном избирательного процесса, — сказал Бибаров-Государев.

Он отметил, что выборы президента США в 2020 году больше похожи на фарс, нежели на специальную процедуру.

«Удивляет, как при всех противоречиях, местечковости процедуры, явного пиетета отдельных штатов в отношении конкретных кандидатов можно настолько уверенно говорить о чистоте голосования. Уже сейчас видно, что оба кандидата располагают серьезными аргументами для обращения в суд в связи с нарушениями при процедуре выборов», — заключил эксперт.

Член Калужского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Матвеев, в свою очередь, констатировал, что в американском обществе произошел раскол.



«Мы это наблюдаем по митингам, забастовкам, столкновениям с силовыми структурами, грабежам и прочим событиям. Существует такой стереотип, что „Америка — эталон демократии“, но, видимо, демократия в их понимании у каждого своя. Можно сказать, что демократия — это власть демократов, а не то, что мы с вами привыкли под ней понимать», — пояснил Матвеев.



Александра Матвеева смущает и тот факт, что подсчет голосов в США будет длиться более недели. Это, на его взгляд, говорит о непрозрачности голосования и ставит под сомнение легитимность процесса.

В России через пять-шесть часов мы видим предварительные результаты, которые не сильно отличаются от конечных цифр, — подытожил собеседник ridus.ru.

Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября. В стране продолжается процесс подсчета голосов, который может занять несколько дней. Для победы кандидату нужно получить 270 голосов членов коллегии выборщиков из 538.

В связи с пандемией коронавируса около 100 миллионов американцев проголосовали по почте или досрочно. Когда начался подсчет бюллетеней, присланных по почте, стало выясняться, что практически все они в пользу Байдена. Трамп считает такое явление аномальным. Он обратился в суд с требованием остановить подсчет голосов, поданных по почте, а также пересчитать голоса в тех штатах, где Байден получил лучший результат.