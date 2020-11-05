Эксперт: результат выборов в США не изменит отношения Вашингтона к России

России все равно, кто станет президентом США по итогам нынешних выборов. Америка считает РФ враждебной страной, и позиция эта вряд ли изменится. Такое мнение высказал председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в ходе круглого стола ЭИСИ «Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы».

По словам Григорьева, победа действующего президента США Дональда Трампа «привела бы к более быстрому отрезвлению стран Европы», тогда как победа кандидата от демократов Джозефа Байдена может «затянуть данный процесс».

«Это единственный вопрос, который может представлять интерес для России. Европа имеет собственные интересы, которые отличаются от интересов США. При этом страны ЕС продолжают, безусловно, оставаться во многом под влиянием Штатов. Но постепенно они выходят из-под этого влияния. Победа Трампа могла бы ускорить этот процесс, а победа Байдена, вполне вероятно, породит у руководство европейских стран ощущение, что ничего менять не нужно», — сказал Григорьев.

Эксперт охарактеризовал американские выборы главы государства как «соревнование двух партийных машин по использованию административного ресурса и фальсификации результатов голосования».

Масштабные фальсификации очевидны. Например, в Мичигане до определенного момента выигрывал Трамп, а потом начался подсчет бюллетеней, которые подавались по почте, и практически сто процентов этих голосов оказались в пользу Байдена. При этом власти штатов, где наблюдалась такая картина, всячески препятствовали работе наблюдателей. Мы видели, как наблюдателей от Трампа выгоняли с избирательных участков, как закладывали картоном окна участков, чтобы никто не мог следить за подсчетом голосов. В результате — демократический скачок в пользу Байдена. Не знаю, как в этой ситуации реагировать записным критикам российских выборов, — подчеркнул Максим Григорьев.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в свою очередь заявил, что «демократический скачок», о котором говорил Григорьев, считается в Соединенных Штатах вполне нормальным явлением.



«Америка формировалась как страна всевозможных общин и диаспор. Результаты группового голосования, которое происходит в США, не всегда привычны для европейского глаза. Город, к примеру, может проголосовать разгромно за демократов, деревня так же разгромно может проголосовать за республиканцев, а малые города и пригороды способны продемонстрировать в зависимости от благосостояния населения привычный для европейского глаза результат — 40 процентов против 60. Подобное в США наблюдается регулярно», — пояснил Кузнецов.

Он полагает, что «республиканская партия в ходе текущих выборов добилась куда большего успеха, чем Трамп в качестве кандидата в президенты США».

«Они усилили свои позиции во всех законодательных органах страны и Верховном суде. Это свидетельствует о том, что радикализм не в моде в США. На мой взгляд, республиканцы имеют все шансы победить на президентских выборах через четыре года. Но для этого им нужно избавиться от непопулярных радикальных лозунгов, которые активно используются Трампом. Республиканской партии сейчас лучше отдать президентское кресло Байдену. Тем более, править ему придется Америкой, где большинство штатов, Сенат и Верховный суд контролируются республиканцами. Битва за президентство — частная инициатива Дональда Трампа, которая вредит стоящей за ним республиканской партии», — подытожил Глеб Кузнецов.