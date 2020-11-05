«Пациентов на ИВЛ становится все больше»: Греция снова уходит на карантин

Власти Греции выступили с заявлением, что с субботы, 7 ноября, в стране объявляется карантин на три недели. Новые ограничения было решено ввести после роста числа заболевших коронавирусом.

На 5 ноября 2020 в Греции зафиксировано 46 892 случая заражения коронавирусом COVID-19. В активной фазе болезни находятся 36 230 человек, из них 179 в критическом состоянии. Местные власти подтвердили, что вторая волна коронавируса в стране в самом разгаре.



Это было очень трудное для нас решение. Но мы должны принять строгие ограничительные меры в ближайшие дни, чтобы остановить рост количества заболевших, — заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Теперь греки могут покидать свои дома и квартиры только предварительному запросу через sms. Это касается не только поездок по городу, но и походов в магазин, аптеки и больницы.

Торговые и развлекательные центры, фитнес-клубы и бутики снова приостановят свою работу. Открытыми для посещения будут только аптеки и продуктовые лавки. Остальные магазины и рестораны смогут вести работу удаленно, делая упор на доставку, пишут местные СМИ.

В отличие от предыдущего шестинедельного карантина, который начался в конце марта, детские сады и начальные школы продолжат свою работу в очном формате. Учащиеся средних школ будут обучаться дистанционно, как уже делают студенты университетов.

Такое решение было принято после публикации вчерашней статистики, которая показала, что количество заболевших в стране увеличивается. Так, в среду, 4 ноября, в Греции было зарегистрировано 2646 новых инфекций и 18 смертей.

Но больше всего власти беспокоит количество людей, находящихся в реанимации. На сегодняшний день число пациентов на ИВЛ за месяц выросло более чем вдвое — с 82 до 169 человек.