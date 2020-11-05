В России предложили штрафовать Google и Twitter за цензурирование СМИ

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Министерству цифрового развития ввести штрафы для иностранных социальных сетей за цензурирование аккаунтов российских СМИ. Данное предложение было изложено в письме директора АППСИМ Владимира Зыкова министру Максуту Шадаеву.

«В АППСИМ предлагают внести изменение в статью 13.16 КоАП и добавить „на иностранных юридических лиц наложение штрафа от десяти миллионов рублей до одного процента международной выручки“», — говорится в письме.

Кроме того, в АППСИМ призвали защитить от иностранной цензуры отечественных блогеров, владельцев каналов, пабликов и сообществ.

«Мы считаем, что необходимо принять закон о блогерах. Он должен дать блогерам возможность получить права и обязанности, схожие со СМИ, а также получить защиту от цензуры иностранных платформ», — поясняется в письме.



Владимир Зыков напомнил, что в 2020 году на Facebook и Twitter были наложены штрафы в размере четырех миллионов рублей. Однако Федеральная служба судебных приставов не может взыскать эти деньги с партнеров зарубежных цифровых платформ. В России таких организаций много, поэтому необходимо дать ФССП право требовать от них выплаты штрафов, передает «РИА Новости».