Глава Карелии: авария на Белопорожских ГЭС привела к загрязнению реки Кемь

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал прорыв дамбы на Белопорожских ГЭС в Кемском районе. Напомним, что под водой оказались две трансформаторные подстанции, новая дорога и кабельная трасса.

Сейчас на месте прорыва дамбы продолжаются восстановительные работы. Однако большую тревогу вызывают экологические последствия аварии и загрязнение береговой линии и реки Кемь. По данным Росприроднадзора, содержание нефтепродуктов в воде превышено, причем многократно: по правому берегу — в 3,6 раза, по левому — в 280 раз! Да, площадь разлива относительно небольшая, но такое превышение серьезно само по себе, — написал Парфенчиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам карельского губернатора, ликвидацией загрязнения занимается региональное спасательное формирование СМАРП. Специалисты установили боновые заграждения, локализовали место появления пленки нефтепродуктов, обработали загрязнение береговой части сорбентами и другими специальными веществами.

«После проведения всех очистительных мероприятий новый анализ воды еще не проводился — повторно пробы для исследований специалисты Управления Росприроднадзора возьмут 5 ноября. Результаты покажут, насколько эффективными были предпринятые нами меры», — заключил Артур Парфенчиков.

