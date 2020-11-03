Врач назвал самые необходимые предметы в аптечке во время пандемии

Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рассказали, что в последнее время вырос спрос на домашние кислородные баллоны.

«Ридус» пообщался с врачом-пульмонологом Сергеем Пурясевым, который рассказал, стоит ли держать кислородный баллончик в своей аптечке и насколько безопасно самостоятельно назначать себе кислородные ингаляции.

Многие больные коронавирусом, которые проходят лечение на дому, без назначения врача покупают кислородные баллоны. Если мы говорим про обычные баллончики, которые продаются в аптеках, то они абсолютно безопасны. Невозможно получить отравление кислородом — точно так же, как невозможно перепить воды. Больной использует кислород по необходимости, когда тяжело дышать. Если у пациента с коронавирусом наблюдаются трудности с дыханием, то это повод вызвать скорую помощь и продолжить лечение уже в стационаре, — пояснил ridus.ru пульмонолог Пурясев.

Специалисты FDA тоже считают, что пользоваться кислородными баллонами без особой необходимости не следует. Существует риск того, что пациент будет длительно недополучать кислород, что в итоге только ухудшит его состояние.

Поводов для назначения кислородной терапии несколько. Например, кислородные ингаляции рекомендуют больным раком легких, людям с астмой, а также тяжелым пациентам с коронавирусом. Но, как правило, такая терапия проходит под наблюдением врача, предупреждают в FDA.

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Домашние баллоны рассчитаны на небольшие дозы кислорода, поэтому они способны лишь временно облегчить состояние больного.

Кислородный баллончик должен быть в аптечке у каждого. Это как огнетушитель дома: каждый день не нужен, но при опасности он вас спасет. Так и с кислородным баллоном. Например, он поможет продержаться до приезда скорой, если вы начали задыхаться, — рассказал ridus.ru врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Также при коронавирусе важно контролировать уровень кислорода в крови. Это можно сделать при помощи пульсоксиметра. Его использование не требует рецепта, уточнил врач.

Содержание кислорода менее 95% говорит о гипоксии. Менее 90% — это критическое состояние, которое требует экстренной помощи. Пульмонолог посоветовал регулярно пользоваться пульсоксиметром и не допускать падения уровня кислорода ниже 96%.

