Ученые узнали интересный факт о детях неандертальцев

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого были изучены зубы, принадлежавшие детям неандертальцев, живших на территории современной северо-восточной Испании между 70 000 и 45 000 лет назад.

В ходе исследования мы тщательно проанализировали зубы с помощью гистологических методов, а также изучили химические данные, полученные с помощью лазерного масс-спектрометра. Это помогло установить не только возраст зубов, но и понять, чем питались дети, — пишут авторы исследования.

У современных детей первое введение твердой пищи происходит примерно в шестимесячном возрасте, когда грудного молока становится недостаточно для энергичного малыша. Постепенное отлучение от груди обусловлено не только физиологическими, но и социальными нормами.

Авторы новой работы выяснили, что такие же особенности кормления младенцев были и у неандертальцев. Ученые отметили, что высокая потребность растущего мозга в энергии вынудила предков человека вводить прикорм из твердой пищи для своих детей.

Результаты этой работы предполагают сходные энергетические потребности в раннем младенчестве между Homo sapiens и неандертальцами. Усредненные данные говорят о том, что неандертальские новорожденные имели такой же вес, как и современные младенцы. Вполне вероятно, что и течение беременности у неандерталок было примерно таким же, что и у современных женщин, — говорят исследователи.

В своем исследовании ученые проанализировали три молочных зуба, найденных в пещерах на северо-востоке Испании. Современные методы анализа показали, что эти дети росли примерно в одинаковых условиях и вели оседлый образ жизни, не покидая надолго своей привычной территории.

Это говорит о том, что быт неандертальцев был вполне организован и им хватало ресурсов, чтобы прокормить себя и детей.



Несмотря на небольшое похолодание, которое случилось в этом регионе между 70 000 и 45 000 лет назад, северо-восточная Испания всегда была местом, богатым пищей, и изобиловала пещерами. Это объясняет, почему неандертальцы так надолго задержались в этом регионе.