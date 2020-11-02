СМИ: Россия может стать единоличной «хозяйкой» чемпионата Европы по футболу

Из-за пандемии коронавируса Россия может остаться единственной страной, которая проведет в 2021 году чемпионат Европы по футболу.

В настоящий момент такой вариант изучает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Футбольные чиновники считают, что в нынешних эпидемиологических условиях проведение турнира в 12 городах, как было запланировано ранее, будет невозможно.

Как сообщает Le Parisien со ссылкой на источник, Россия выглядит надежным кандидатом для организации европейского первенства, поскольку в 2018 году успешно провела чемпионат мира.

Кроме того, в стране отмечается невысокий уровень заболеваний COVID-19, что тоже говорит в ее пользу.

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В ответ на вопрос «РИА Новости» о возможности проведения ЧЕ-2021 целиком в России, представитель УЕФА заявил, что на данный момент турнир планируется провести по первоначальному сценарию, но возможен вариант, при котором матчи пройдут в одной стране.



Изначально турнир должен был пройти летом 2020 года в 12 различных городах нескольких европейских стран: Баку, Будапеште, Мюнхене, Копенгагене, Дублине, Бильбао, Риме, Амстердаме, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Глазго и Лондоне. Причем на стадионе «Уэмбли» должны были состояться, в том числе, решающие матчи — оба полуфинала и финал.

Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. В марте Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) перенес чемпионат Европы на 11 июня — 11 июля 2021 года. Гарантии проведения игр организаторам следует подтвердить до 30 апреля 2020 года.