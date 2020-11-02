Задержан один из подозреваемых в убийстве «колбасного короля»

Совместными усилиями СК и МВД задержан один из предполагаемых убийц гендиректора компании «Мясная империя» Владимира Маругова, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

По ее словам, продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастника.

Врадий отметила, что при осмотре брошенного преступниками автомобиля были обнаружены маски, черные перчатки, а также арбалет, из которого был застрелен Маругов, и стрелы к нему.

Как сообщила руководитель пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова, задержанный оказался уроженцем одной из среднеазиатских республик 1971 года рождения. «В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — цитирует ее «Интерфакс».

По данным Baza, задержан 49-летний Александр Мавриди.

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По данным «РЕН ТВ», он — знакомый бывшей жены бизнесмена, поэтессы Татьяны Маруговой.



Об убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, которого называли «колбасным королем» России, вечером 1 ноября сообщила в полицию его гражданская жена Сабина Газиева.

Проникнув в коттедж в подмосковной деревне Аносино, где Маругов и Газиева отдыхали в бане, двое злоумышленников связали женщину веревкой и начали угрожать самому собственнику «Мясной империи», вымогая у него деньги. Один из преступников, державший в руке арбалет, выстрелил Маругову в грудь. В этот момент Газиевой удалось выпрыгнуть в окно, добежать до соседей и вызвать полицию.

Бизнесмен умер практически мгновенно. Его сын спасся, потому что жена еще до нападения увела мальчика из бани.