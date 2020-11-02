найти ×
   
  • USD
    80.57
  • EUR
    93.76
СохранитьСохранено0
×

-103193

Задержан один из подозреваемых в убийстве «колбасного короля»

Small f1a6d446e0
Владимир Маругов. © youtube.com

Владимир Маругов. © youtube.com

Совместными усилиями СК и МВД задержан один из предполагаемых убийц гендиректора компании «Мясная империя» Владимира Маругова, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

По ее словам, продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастника.

Врадий отметила, что при осмотре брошенного преступниками автомобиля были обнаружены маски, черные перчатки, а также арбалет, из которого был застрелен Маругов, и стрелы к нему.

Как сообщила руководитель пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова, задержанный оказался уроженцем одной из среднеазиатских республик 1971 года рождения. «В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — цитирует ее «Интерфакс».

По данным Baza, задержан 49-летний Александр Мавриди.

© Baza

© Baza

По данным «РЕН ТВ», он — знакомый бывшей жены бизнесмена, поэтессы Татьяны Маруговой.

Об убийстве владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, которого называли «колбасным королем» России, вечером 1 ноября сообщила в полицию его гражданская жена Сабина Газиева.

Проникнув в коттедж в подмосковной деревне Аносино, где Маругов и Газиева отдыхали в бане, двое злоумышленников связали женщину веревкой и начали угрожать самому собственнику «Мясной империи», вымогая у него деньги. Один из преступников, державший в руке арбалет, выстрелил Маругову в грудь. В этот момент Газиевой удалось выпрыгнуть в окно, добежать до соседей и вызвать полицию.

Бизнесмен умер практически мгновенно. Его сын спасся, потому что жена еще до нападения увела мальчика из бани.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00187

Появились подробности атаки в Вене

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Сразу несколько людных мест, по предварительной информации, были атакованы террористами в Вене вечером 2 ноября. Стрельба практически одновременно началась в центре города вблизи синагоги, еврейского центра и одного из ресторанов. Пресса сообщает о погибших и раненых.

В результате нападения погибли, по данным СМИ, не менее семи человек. Полицейским удалось обезвредить одного из террористов.

Местные жители вопреки просьбам полиции активно делятся в социальных сетях видеозаписями. На них видна настоящая перестрелка сотрудников правоохранительных органов с террористами. Люди снимают события на камеры мобильных устройств из окон квартир, а также на улицах. В роликах местами видны толпы зевак с мобильниками.

Полицейские пока не делятся информацией со СМИ. Они лишь попросили граждан избегать поездок в общественном транспорте, а также держаться подальше от центра Вены, где идет спецоперация.

Тем временем стало известно, что работа общественного транспорта в центре австрийской столицы полностью прекращена. Людей просят покинуть улицы в срочном порядке.

Полиция опубликовала призыв делиться видеозаписями происходящего не в соцсетях, а с правоохранительными органами. В Twitter полицейского управления Вены появилась запись об этом сразу на нескольких языках. Там же дана ссылка, куда следует отправлять контент.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Миссия невыполнима-3: и снова авантюры котов попали на видео
27053671читать позжечитаю позже
Юмор
Миссия невыполнима: авантюры котов попали на видео
16020208читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен

Многие забыли эту дату — 19 мая.

64119928читать позжечитаю позже

Спорт
А нужен ли России такой футбол20 июля

О судьях, ВАР, «Зените» и «Газпроме».

21243400читать позжечитаю позже