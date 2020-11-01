Малолетние вандалы сломали 43 креста на кладбище в Омской области
- 01 ноября 2020, 20:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На кладбище в селе Алексеевка Любинского района Омской области были повреждены десятки надгробных крестов.
Следователи установили причастность к этому акту вандализма двух школьников 9 и 12 лет.
Из хулиганских побуждений они сломали и повалили 43 креста.
Местные жители видели их гуляющими по территории кладбища, сообщается на сайте регионального УМВД.
Мальчики были опрошены инспектором по делам несовершеннолетних в присутствии родителей. Выяснилось, что эти семьи не состояли ранее на учетах в органах внутренних дел и характеризуются положительно.
В настоящий момент проводится проверка. Решается вопрос о постановке малолетних вандалов на профилактический учет.
Ранее сообщалось, что двое подростков 12 и 13 лет повредили 19 надгробий на кладбище в поселке Красное-на-Волге Костромской области. Туда они пришли поесть конфет, которые местные жители оставляли на могилах своих умерших родственников.
Также ridus.ru писал о том, что на Трифоновском кладбище города Калуги неизвестные повредили 26 надмогильных сооружений на местах захоронений.
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