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Малолетние вандалы сломали 43 креста на кладбище в Омской области

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© МВД РФ

© МВД РФ

На кладбище в селе Алексеевка Любинского района Омской области были повреждены десятки надгробных крестов.

Следователи установили причастность к этому акту вандализма двух школьников 9 и 12 лет.

Из хулиганских побуждений они сломали и повалили 43 креста.

© МВД РФ

© МВД РФ

Местные жители видели их гуляющими по территории кладбища, сообщается на сайте регионального УМВД.

Мальчики были опрошены инспектором по делам несовершеннолетних в присутствии родителей. Выяснилось, что эти семьи не состояли ранее на учетах в органах внутренних дел и характеризуются положительно.

В настоящий момент проводится проверка. Решается вопрос о постановке малолетних вандалов на профилактический учет.

Ранее сообщалось, что двое подростков 12 и 13 лет повредили 19 надгробий на кладбище в поселке Красное-на-Волге Костромской области. Туда они пришли поесть конфет, которые местные жители оставляли на могилах своих умерших родственников.

Также ridus.ru писал о том, что на Трифоновском кладбище города Калуги неизвестные повредили 26 надмогильных сооружений на местах захоронений.

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Польша вновь попросила снизить цену на российский газ

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© Газпром

© Газпром

Польская газовая компания PGNiG направила «Газпрому» новый запрос на пересмотр контрактной цены на природный газ.

Долгосрочный контракт на поставку российского газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» был подписан 25 сентября 1996 года.

Согласно его условиям, «Газпром» должен ежегодно поставлять в Польшу около 10 млрд куб. м газа. При этом минимальное годовое контрактное количество составляет 8,7 млрд куб. м в год.

Действие договора истекает в 2022 году, и польская сторона регулярно заявляет о нежелании его продлевать.

Как отмечает «Интерфакс», по условиям контракта, новая цена может быть установлена только через три года после очередного ее изменения.

PGNiG напомнила, что ведет переговоры о снижении цены с 1 ноября 2017 года и поэтому решила отправить запрос на новое снижение цены спустя трехлетний период — с 1 ноября 2020 года.

Ранее ridus.ru писал о том, что в июне 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес предварительное решение о том, что PGNiG имеет право требовать от российского газового монополиста снижение цены на газ, закупленный в рамках Ямальского контракта.

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение по иску PGNiG о ретроактивном пересмотре цены с 1 ноября 2014 года, обязав «Газпром» выплатить польской компании 1,5 млрд долларов.

Также сообщалось, что польский энергетический концерн PGNiG выиграл в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL, что может означать ограничение монополии «Газпрома» в Европе. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%.

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