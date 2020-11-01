Малолетние вандалы сломали 43 креста на кладбище в Омской области

На кладбище в селе Алексеевка Любинского района Омской области были повреждены десятки надгробных крестов.

Следователи установили причастность к этому акту вандализма двух школьников 9 и 12 лет.

Из хулиганских побуждений они сломали и повалили 43 креста.

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Местные жители видели их гуляющими по территории кладбища, сообщается на сайте регионального УМВД.

Мальчики были опрошены инспектором по делам несовершеннолетних в присутствии родителей. Выяснилось, что эти семьи не состояли ранее на учетах в органах внутренних дел и характеризуются положительно.

В настоящий момент проводится проверка. Решается вопрос о постановке малолетних вандалов на профилактический учет.

Ранее сообщалось, что двое подростков 12 и 13 лет повредили 19 надгробий на кладбище в поселке Красное-на-Волге Костромской области. Туда они пришли поесть конфет, которые местные жители оставляли на могилах своих умерших родственников.

Также ridus.ru писал о том, что на Трифоновском кладбище города Калуги неизвестные повредили 26 надмогильных сооружений на местах захоронений.