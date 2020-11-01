Актрису Коростышевскую заставили сдать тест на наркотики из-за цвета лица

Сотрудники ГИБДД заставили звезду фильма Эльдара Рязанова «Тихие омуты» Оксану Коростышевскую пройти тест на наркотики из-за того, что им не понравился цвет ее лица.

Машину актрисы инспекторы ДПС остановили для проверки документов поздно вечером в субботу, 31 октября, на Смоленской площади в Москве.

Коростышевская возвращалась из киностудии домой с двумя дочками 12 и 15 лет. По ее словам, ее остановили уже во второй раз в тот день, так как за четыре часа до этого, когда она везла дочек на занятия, у нее проверили документы на том же самом месте.

«С первых минут общения сотрудник ГИБДД вел себя странно. Он ни с того ни с сего заявил, что подозревает, мол я употребляла алкоголь», — рассказала kp.ru актриса.

Поначалу эти обвинения ей показались шуткой, и она даже посмеялась. Ее довод, что она не села бы пьяной за руль, когда в машине дети, не подействовал на инспектора, и ей пришлось пройти экспресс-тест. После того как на экране алкотестера высветились нули, другой сотрудник ГИБДД вдруг заявил, что она употребляла наркотики.

Тогда Коростышевская позвонила своему адвокату, чтобы узнать, насколько это все законно. Юрист объяснила, что для направления на экспертизу должны быть основания.

Они в итоге нашлись: инспекторы заявили, что подозрения у них возникли из-за ее цвета лица, который якобы изменился в тот момент, когда у нее попросили документы.

«Ну, во-первых, на лице был тональный крем, цвет которого просто невозможно изменить, а во-вторых, было темно на улице», — объяснила изданию актриса.

Еще около часа она пыталась доказать инспекторам, что не наркоманка, и умоляла их отпустить ее домой, где маму ждала третья дочка с синдромом Дауна.

В конце концов, Коростышевская позвонила другу, и он отвез ее вместе с дочками в наркодиспансер. Однако, несмотря на то, что анализ оказался отрицательным, против актрисы составили административный протокол за отказ в прохождении теста на наркотики.

«Подписей моих об отказе нет, да и фраз я таких не говорила», — возмущается она. Тем не менее доказывать свою правоту ей теперь придется в суде.

Коростышевской грозит штраф и лишение водительских прав, однако актриса вместе с адвокатом уже подготовила встречный иск на действия сотрудников ГИБДД. По ее словам, она будет требовать компенсации морального и материального вреда, поскольку за анализы ей пришлось заплатить почти 6000 рублей.