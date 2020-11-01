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Актрису Коростышевскую заставили сдать тест на наркотики из-за цвета лица

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© ITAR-TASS

© ITAR-TASS

Сотрудники ГИБДД заставили звезду фильма Эльдара Рязанова «Тихие омуты» Оксану Коростышевскую пройти тест на наркотики из-за того, что им не понравился цвет ее лица.

Машину актрисы инспекторы ДПС остановили для проверки документов поздно вечером в субботу, 31 октября, на Смоленской площади в Москве.

Коростышевская возвращалась из киностудии домой с двумя дочками 12 и 15 лет. По ее словам, ее остановили уже во второй раз в тот день, так как за четыре часа до этого, когда она везла дочек на занятия, у нее проверили документы на том же самом месте.

«С первых минут общения сотрудник ГИБДД вел себя странно. Он ни с того ни с сего заявил, что подозревает, мол я употребляла алкоголь», — рассказала kp.ru актриса.

Поначалу эти обвинения ей показались шуткой, и она даже посмеялась. Ее довод, что она не села бы пьяной за руль, когда в машине дети, не подействовал на инспектора, и ей пришлось пройти экспресс-тест. После того как на экране алкотестера высветились нули, другой сотрудник ГИБДД вдруг заявил, что она употребляла наркотики.

©vk.com

©vk.com

Тогда Коростышевская позвонила своему адвокату, чтобы узнать, насколько это все законно. Юрист объяснила, что для направления на экспертизу должны быть основания.

Они в итоге нашлись: инспекторы заявили, что подозрения у них возникли из-за ее цвета лица, который якобы изменился в тот момент, когда у нее попросили документы.

«Ну, во-первых, на лице был тональный крем, цвет которого просто невозможно изменить, а во-вторых, было темно на улице», — объяснила изданию актриса.

Еще около часа она пыталась доказать инспекторам, что не наркоманка, и умоляла их отпустить ее домой, где маму ждала третья дочка с синдромом Дауна.

В конце концов, Коростышевская позвонила другу, и он отвез ее вместе с дочками в наркодиспансер. Однако, несмотря на то, что анализ оказался отрицательным, против актрисы составили административный протокол за отказ в прохождении теста на наркотики.

«Подписей моих об отказе нет, да и фраз я таких не говорила», — возмущается она. Тем не менее доказывать свою правоту ей теперь придется в суде.

Коростышевской грозит штраф и лишение водительских прав, однако актриса вместе с адвокатом уже подготовила встречный иск на действия сотрудников ГИБДД. По ее словам, она будет требовать компенсации морального и материального вреда, поскольку за анализы ей пришлось заплатить почти 6000 рублей.

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Польша вновь попросила снизить цену на российский газ

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© Газпром

© Газпром

Польская газовая компания PGNiG направила «Газпрому» новый запрос на пересмотр контрактной цены на природный газ.

Долгосрочный контракт на поставку российского газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» был подписан 25 сентября 1996 года.

Согласно его условиям, «Газпром» должен ежегодно поставлять в Польшу около 10 млрд куб. м газа. При этом минимальное годовое контрактное количество составляет 8,7 млрд куб. м в год.

Действие договора истекает в 2022 году, и польская сторона регулярно заявляет о нежелании его продлевать.

Как отмечает «Интерфакс», по условиям контракта, новая цена может быть установлена только через три года после очередного ее изменения.

PGNiG напомнила, что ведет переговоры о снижении цены с 1 ноября 2017 года и поэтому решила отправить запрос на новое снижение цены спустя трехлетний период — с 1 ноября 2020 года.

Ранее ridus.ru писал о том, что в июне 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес предварительное решение о том, что PGNiG имеет право требовать от российского газового монополиста снижение цены на газ, закупленный в рамках Ямальского контракта.

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение по иску PGNiG о ретроактивном пересмотре цены с 1 ноября 2014 года, обязав «Газпром» выплатить польской компании 1,5 млрд долларов.

Также сообщалось, что польский энергетический концерн PGNiG выиграл в Европейском суде юстиции дело о газопроводе OPAL, что может означать ограничение монополии «Газпрома» в Европе. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%.

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