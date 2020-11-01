Видео: силовики стреляли в воздух для разгона демонстрантов в Минске

При разгоне демонстрантов на улице Калиновского в Минске силовики произвели два выстрела в воздух.

На опубликованных TUT. BY кадрах видно, как белорусские правоохранители, перегородившие дорогу протестующим, стреляют в воздух.

В ответ на это толпа скандирует: «Трибунал!».

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе минской милиции, стреляли с целью пресечения нарушения закона.

По информации ТАСС, силовики начали рассеивать демонстрантов на улице Калиновского и приступили к задержаниям, в результате чего протестующие побежали к спорткомплексу «Олимпийский».

По данным «Интерфакса», участники очередной несанкционированной акции, которая проходит в настоящий момент в Минске, собрались на проспекте Независимости в центре белорусской столицы.

Очевидцы рассказали агентству, что примерно 20 силовиков в камуфляже с оружием в руках перекрыли проезжую часть проспекта Независимости по ходу движения колонны. Люди стали обходить силовиков по тротуарам, после чего правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.