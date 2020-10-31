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Гоша Куценко рассказал, как дважды переболел коронавирусом

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

Популярный актер театра и кино Гоша Куценко признался, что дважды перенес коронавирусную инфекцию.

В этой связи он дал рекомендации своим соотечественникам.

«Десять дней пролежав в больнице, в стационаре, насмотревшись на все, поднабрав информации, я понял, что маска — это очень важный атрибут», — сказал артист в интервью НТВ.

По его словам, также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Он назвал это «самой лучшей рекомендацией».

Куценко рассказал, что первый раз антитела к коронавирусу нашли у него весной, тогда он перенес болезнь бессимптомно. Второй раз, по признанию актера, «было уже посерьезнее».

«Я так и не понял, где я получил эту дозу. В общей сложности три недели я болел», — цитирует его «РИА Новости».


Ранее СМИ сообщили о том, что известного юмориста и телеведущего Евгения Петросяна госпитализировали в одну из московских больниц с предварительным диагнозом COVID-19. В начале сентября он отметил свое 75-летие.

20 сентября на 72-м году жизни скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов. По данным СМИ, причиной его смерти стала коронавирусная инфекция в сочетании с сахарным диабетом и гипертонией.

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