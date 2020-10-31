США хотят разместить в Карабахе миротворцев из скандинавских стран

Власти США прорабатывают вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из стран Скандинавии, сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Выступая перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе, он заявил, что любого рода посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для Соединенных Штатов, а также для Армении.

По его словам, воюющим сторонам следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев.

«Мы работаем с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня», — цитирует О’Брайена ТАСС.

Он подчеркнул, что трудно вообразить себе устойчивое соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе без участия многонациональных миротворческих сил или наблюдателей. При этом О’Брайен указал на то, что любого рода вооруженные миротворческие силы не должны включать сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе США и соседние страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о поддержке Армении на основании Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В письме говорится о переброске в зону карабахского конфликта террористов с Ближнего Востока и посягательстве на территорию Армении.

В российском МИДе в ответ заявили, что Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Выступая на прошлой неделе на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин призвал к немедленному прекращению огня в Карабахе.

Как известно, договоренности о прекращении огня объявляли трижды, но всякий раз они практически сразу нарушались.