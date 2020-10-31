Путин внес в Госдуму законопроект о новом порядке формирования Совфеда
- 31 октября 2020, 17:52
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации.
Новые закон, если он будет одобрен парламентариями, предоставит главе государства право назначать пожизненных сенаторов, а также предусматривает получение этого статуса экс-президентами России.
Согласно законопроекту, президент сможет назначить не более 30 членов Совета Федерации, семеро из которых могут быть объявлены пожизненными сенаторами, передает ТАСС.
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