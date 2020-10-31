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Путин внес в Госдуму законопроект о новом порядке формирования Совфеда

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации.

Новые закон, если он будет одобрен парламентариями, предоставит главе государства право назначать пожизненных сенаторов, а также предусматривает получение этого статуса экс-президентами России.

Согласно законопроекту, президент сможет назначить не более 30 членов Совета Федерации, семеро из которых могут быть объявлены пожизненными сенаторами, передает ТАСС.

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