Путин внес в Госдуму законопроект о новом порядке формирования Совфеда

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации.

Новые закон, если он будет одобрен парламентариями, предоставит главе государства право назначать пожизненных сенаторов, а также предусматривает получение этого статуса экс-президентами России.

Согласно законопроекту, президент сможет назначить не более 30 членов Совета Федерации, семеро из которых могут быть объявлены пожизненными сенаторами, передает ТАСС.