Фейки недели: как украинский футболист стал мертвым белорусским студентом

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Наркотические маски от политических партий

В социальных сетях Нижегородской области появилась пугающая информация о волонтерах-злоумышленниках, которые раздают медицинские маски, обработанные наркотическими веществами. Лжедобровольцы настойчиво просят человека примерить маску, тот подчиняется и сразу же падает в обморок. Затем преступники обворовывают доверчивого россиянина.

В сообщениях о лжедобровольцах указано, что «волонтеры ходят от различных политических партий»

В полиции сказали, что данная информация — фейк. Правоохранители отметили, что в сообщении нет ссылки на источник и названия населенного пункта, где имело место нечто подобное.

Как украинский футболист стал мертвым белорусским студентом

В Белоруссии распространяется фейк о гибели некоего студента Артема Г. в ходе протестных акций оппозиции. Публикация сопровождается фотографией известного украинского футболиста Виктора Коваленко. Он, напомним, является игроком донецкого футбольного клуба «Шахтер» и сборной Украины.

В комментарии к посту говорится, что Артем Г. был ранен силовиками во время мирного шествия около площади Якуба Коласа. Его якобы доставили в больницу, но спасти не смогли. При этом никаких официальных сведений о гибели студента нет.

«Почему выбор фейкоделов пал на довольно популярного (на Украине уж точно) футболиста — загадка», — прокомментировали авторы Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье».



Премьер-министр Украины пополнил ряды зараженных коронавирусом

Организаторы форума Building&Construction, который проходит в Киеве, заявили, что у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля диагностирован коронавирус. Новость была оперативно подхвачена украинскими СМИ. Шмыгаль, заметим, должен был принять участие в форуме 29 октября.

Позднее пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко опровергала информацию о заражении председателя правительства Украины. По ее словам, Шмыгаль совершенно здоров, а от участия в форуме он отказался еще 20 октября, передает «СтранаUA».

